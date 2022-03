KRUS zamiast ZUS-u dla rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą?

W związku z sygnałami od rolników, którzy uzyskali pomoc finansową na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” zarząd KRIR postuluje do ministra rolnictwa o wprowadzenie możliwości ubezpieczenia w KRUS i opłacania przez tych beneficjentów tzw. podwójnego KRUS-u zamiast obowiązującego obecnie ubezpieczenia w powszechnym systemie ZUS.

– Do Krajowej Rady zwracają się rolnicy, którzy ze względu na utrudnione warunki prowadzenia działalności przez pandemię koronawirusa oraz sytuację związaną ze skutkami wojny na Ukrainie, chcą zrezygnować z dofinansowania w ramach tego działania. Dlatego zwracamy się do ministerstwa rolnictwa o uwzględnienie w ramach pakietu antykryzysowego rozwiązania polegającego na tym, żeby beneficjenci działania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” mogli pozostać nadal w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, płacąc podwyższone składki. Rozwiązanie takie powinno dotyczyć również obecnego naboru w ramach tego działania – informuje Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.

Jak zaznacza w piśmie skierowanym do ministra Kowalczyka KRIR nie ma pewności, że osoby korzystające z tego działania odniosą sukces w prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej i po wymaganych 5 latach będą kontynuować prowadzenie biznesu.

– Jeśli będą chcieli wrócić do rolnictwa i do ubezpieczenia w KRUS, to przy przechodzeniu na emeryturę mogą nie uzyskać wymaganego stażu płaconych składek. Przerwy w ubezpieczeniu w KRUS mogą również utrudnić korzystanie z innych działań, których warunkiem jest ciągłość ubezpieczenia w rolniczym systemie ubezpieczeń – dodaje prezes Szmulewicz

W obecnej niepewnej sytuacji ogromną zachętą do podjęcia i kontynuacji działalności gospodarczej będzie możliwość pozostania w KRUS. Zdaniem samorządu rolniczego wnioskowana zmiana będzie miała pozytywny wpływ na gospodarkę całego kraju.