KRUS we wrześniu wypłaci “czternastki”

We wrześniowych terminach płatności świadczeń, czyli 10, 15, 20 lub 25 września Kasa Rolniczego Ubezpieczenia społecznego wypłaci tzw. czternastki.

Czternasta emerytura będzie wypłacona razem z emeryturą, rentą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym.

Również we wrześniu br. czternastą emeryturę otrzymają osoby, które pobierają świadczenia kwartalnie oraz osoby, które miały prawo do świadczeń do 31 sierpnia 2024 r. i ich wypłata została zawieszona od 1 września 2024 r.

Jak ubiegać się o czternastą emeryturę?

Czternasta emerytura będzie wypłacana z urzędu. Nie trzeba w tej sprawie składać żadnych wniosków.

Komu przysługuje czternasta emerytura?

Czternasta emerytura przysługuje osobom, które w dniu 31 sierpnia 2024 r. mają prawo do jednego ze świadczeń:

emerytury rolniczej,

renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,

renty rodzinnej,

okresowej emerytury rolniczej,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

– jeżeli łączna kwota pobranych świadczeń nie przekracza kwoty 4.630,96 zł.

W jakiej wysokości zostanie wypłacona czternasta emerytura?

Czternasta emerytura przysługuje w wysokości:

1.780,96 zł, jeżeli wysokość przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych nie przekracza kwoty 2.900 zł,

1.780,96 zł pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych, a kwotą 2.900 zł – jeżeli wysokość przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych przekracza 2.900 zł (zmniejszenie zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”).

Świadczenia nie przyznaje się, jeżeli jego wysokość jest mniejsza niż 50 zł.

Osoba, której świadczenie emerytalno-rentowe/suma świadczeń emerytalno-rentowych będzie wyższe niż 4.630,96 zł nie otrzyma czternastej emerytury.

Przy ustalaniu wysokości pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych uwzględnia się sumę kwot tych świadczeń, brutto przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a także przed dokonaniem zawieszenia części uzupełniającej w związku z niezaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej.

Z czternastej emerytury potrąca się zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne wg zasad obowiązujących od 01 stycznia 2024 r.

Z czternastej emerytury nie dokonuje się innych potrąceń i egzekucji.

Jaka jest wysokość czternastej emerytury dla osób uprawnionych do renty rodzinnej?

Do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedna czternasta emerytura, która zostanie wypłacona w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do tej renty na dzień 31 sierpnia 2024 r.

Jeżeli do renty rodzinnej jest uprawniona więcej niż jedna osoba i jedna z nich jest uprawniona do renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, czternasta emerytura z tytułu renty rodzinnej zostanie podzielona stosownie do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej, z wyłączeniem osoby uprawnionej do renty socjalnej/rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Osobie wyłączonej z liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej przysługuje odrębne kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne z tytułu prawa do zbiegu renty socjalnej/rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego i przysługującej części renty rodzinnej.

Skąd otrzyma czternastą emeryturę osoba uprawniona do świadczeń z ZUS i z KRUS?

Osobie, która ma prawo do kilku świadczeń, przysługuje tylko jedna czternasta emerytura, która zostanie wypłacona przez właściwy organ emerytalno-rentowy.

Osobie, której KRUS wypłaca w zbiegu emeryturę lub rentę rolniczą wraz ze świadczeniem przyznanym przez ZUS, czternastą emeryturę wypłaci Kasa.

Natomiast emerytom, którym KRUS wypłaca emeryturę rolniczą, a ZUS emeryturę pracowniczą, czternastą emeryturę wypłaci ZUS, który do ustalenia wysokości dodatkowego świadczenia będzie przyjmował sumę emerytury z ZUS i KRUS.

Czy osoba uprawniona otrzyma decyzję dot. czternastej emerytury?

Do każdego uprawnionego emeryta i rencisty zostanie wysłana decyzja o przyznaniu kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

KRUS