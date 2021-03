KRUS przedłuża zasiłek opiekuńczy do 28 marca

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przedłużyła okres przysługiwania zasiłku dla ubezpieczonych w niej rolników lub domowników do 28 marca, przy czym nie zmieniono zasad przyznawania owego zasiłku.

Przysługuje on nadal, jeżeli ubezpieczony w Kasie rolnik lub domownik musi sprawować opiekę nad dzieckiem do ukończenia przez nie 8 lat, dzieckiem z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat lub z dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli w wyniku pandemii Covid-19 placówka, do której uczęszczało, została zamknięta.

Jeśli chodzi o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, zasady jego przyznawania pozostały bez zmian.

Źródło: KRUS