KRUS po nowemu. Jakich zmian w systemie emerytalno-rentowym żądają rolnicy?

Rolnicy piszą do ministra. Chcą zmian w systemie emerytalno-rentowym KRUS.

Rolnicy walczą m.in. o sumowanie lat składkowych w ZUS i KRUS i naliczanie emerytury proporcjonalnie do przepracowanych lat w każdym z tych systemów emerytalnych. Pismo w sprawie zmian wysłano do ministra rolnictwa, ministra rodziny oraz do sejmowych klubów i kół parlamentarnych.

Sumowanie składek i wyrównanie emerytur KRUS z ZUS

– Mechanizm łączenia okresów składkowych w ZUS i KRUS powinien obowiązywać również w przypadku wprowadzenia przepisów dotyczących emerytur stażowych – tłumaczy Wiktor Szmulewicz, szef Krajowej rady Izb Rolniczych.

Rolnicy chcą także wyrównania emerytury rolniczej z KRUS z minimalną emeryturą z ZUS (z 90 do 100%). Według Szmulewicza wyższy powinien być też dodatek za dłuższy okres składkowy i za płacenie wyższych (nawet trzykrotnie) składek przez rolników posiadających większe gospodarstwa.

Uzupełnianie składek na KRUS i nowe dodatki

Izby rolnicze chciałyby także, aby rolnicy, którym zabrakło lat do emerytury z KRUS mogli uzupełnić składki i dostać świadczenie. Domagają się także zaliczenia do lat składkowych okresu nauki w szkole rolniczej. Natomiast rolnicy, którzy byli przynajmniej dwie kadencje w Radzie Powiatowej Izby Rolniczej mieliby otrzymać dodatek do emerytury rolniczej w kwocie 300 zł.

Zmiany w rentach z KRUS

Jeśli zaś chodzi o renty z KRUS, izby rolnicze proponują umożliwienie opłacania pełnych składek na ubezpieczenie pielęgnacyjne. Chodzi o to, że osoba pobierająca ubezpieczenie pielęgnacyjne ma opłaconą składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe przez jednostki samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta). A opłacenie tylko części składek powoduje wykluczenie z wyjazdów na kolonie, półkolonie oraz sanatorium z KRUS-owskich ofert dla niepełnosprawnego dziecka oraz członków jego rodziny.

Rolnicy zwracają uwagę, że trzeba też rozwiązać problem zawieszenia części uzupełniającej renty rolniczej w sytuacji posiadania gospodarstwa przez małżeństwo rolników, z których jeden jest rencistą, a drugi idzie na emeryturę.

Poza tym należałoby zmienić przepisy dotyczące renty z KRUS w sytuacji, gdy jeden z małżonków jest płatnikiem składek w ZUS, a drugi w KRUS.

– Aktualnie rolnikowi opłacającemu składkę w KRUS, który wspólnie z małżonkiem prowadzi gospodarstwo rolne (przy czym żona jest płatnikiem składki w ZUS) w chwili przechodzenia na rentę rolniczą, ulega częściowemu zawieszeniu część uzupełniająca świadczenia, przy zachowaniu części zasadniczej – tłumaczy Szmulewicz.

Ronicy domagają się także większego dostępu do rehabilitacji KRUS i rozszerzenia zakresu prac, które może wykonywać pomocnik rolnika.