KRUS informuje

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 października 2019 r. będzie realizowała przepisy ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 752).

Ustawa zakłada m.in.:

przyznanie inwalidom wojennym, obok przysługującej im renty inwalidzkiej, dodatku pieniężnego w kwocie 850 zł, waloryzowanego na zasadach i w terminach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z FUS,

podwyższenie kwoty świadczenia pieniężnego dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla (…) – wszyscy uprawnieni żołnierze przymusowo zatrudniani będą otrzymywać świadczenie w kwocie maksymalnej, wynoszącej obecnie 222,01 zł,

przyznanie dodatku kompensacyjnego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

przyznanie ryczałtu energetycznego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,

przekazywanie przez organy emerytalno-rentowe świadczeń pieniężnych zamieszkałym za granicą inwalidom wojennym i wojskowym, żołnierzom przymusowo zatrudnianym, osobom deportowanym i wywiezionym do pracy przymusowej przez III Rzeszę i ZSRR – na ich wniosek.

Dlatego też od 1 października 2019 r. Kasa będzie przyznawała, podwyższała i wypłacała wraz z pobieraną emeryturą/rentą ww. świadczenia pieniężne, z wyrównaniem za okres od 1 maja 2019 r. do 30 września 2019 r. W przypadku, gdy prawo do świadczeń pieniężnych powstało w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 września 2019 r., Kasa wypłaci wyrównanie od miesiąca, w którym zostało ustalone prawo do tych świadczeń.

Źródło: KRUS

Opracował: Samuel Skrzysz