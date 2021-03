KRUM 800 – nowy, wszechstronny preparat chwastobójczy od CIECH Sarzyna

Odchwaszczanie zbóż ozimych to zabieg, którego słuszność nie podlega dyskusji. Każdy przedsiębiorca rolny ma świadomość konsekwencji jego pominięcia. Uprawa wolna od konkurujących roślin lepiej zimuje oraz ma niezakłócony dostęp do wody i substancji odżywczych, co w efekcie przekłada się na wyższe plonowanie.

W tym celu warto wykorzystać nowy preparat w ofercie CIECH Sarzyna – KRUM 800, czyli skuteczny herbicyd, który zwalcza wiele chwastów jedno i dwuliściennych, w tym formy odporne na inne grupy chemiczne. Ten wszechstronny środek przeznaczony jest do jesiennej ochrony wszystkich zbóż ozimych oraz wiosennej aplikacji w wielu innych gatunkach roślin, m.in. ziemniaka, cebuli z rozsady i dymki, czosnku czy marchwi.

KRUM 800 to wszechstronny herbicyd o szerokiej rejestracji do stosowania doglebowo i nalistnie, przeznaczony do aplikacji w terminie przed i wczesnopowschodowym roślin uprawnych. Najskuteczniejsze efekty zwalczania osiągane są podczas jego użycia we wczesnych fazach rozwojowych chwastów (kiełkowanie i wschody) oraz warunkach wysokiej wilgotności gleby. Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania w zbożach ozimych to 3 l/ha.

W etykiecie rejestracyjnej KRUM 800 znajdują się chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, a także średniowrażliwe: fiołek polny, mak polny, rdestówka powojowata, rumianek pospolity czy wiechlina roczna.

Nowy produkt w portfolio największego polskiego producenta środków ochrony roślin charakteryzuje elastyczność i duża niezależność od warunków pogodowych występujących po aplikacji, dzięki szybkiemu pobieraniu substancji – już w ciągu 1 godziny od zastosowania.

– KRUM to nowoczesny i zaawansowany produkt w ofercie CIECH Sarzyna, który dopełnia gamę preparatów chwastobójczych w naszym portfolio. Preparat skutecznie zwalcza między innymi popularną miotłę zbożową – poważne utrapienie rolników, powodujące utratę plonu. Innowacyjna formuła tego herbicydu efektywnie eliminuje zachwaszczenie zbóż oraz zapobiega powstawaniu zjawiska odporności – mówi Jacek Skwira, Portfolio Menadżer CIECH Sarzyna.

KRUM 800 z powodzeniem może być stosowany jako podstawa do stworzenia pełnej technologii ochrony herbicydowej. Co istotne, środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Preparat jest także odporny na warunki atmosferyczne, a występujące opady deszczu nie obniżają skuteczności jego działania.

