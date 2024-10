Krukowiak ma Alfę, która jest szybka i bierze na szeroko

Oczywiście nie zakręty szeroko bierze, jeśli ktoś miałby motoryzacyjne skojarzenia, ale uprawiane pole i to nawet na 8 metrów, bo Alfa od Krukowiaka to oczywiście brona talerzowa. I to całkiem ciekawa.

Swiat maszyn rolniczych niezaprzeczenie idzie w kierunku coraz większej wydajności pracy. Narzędzia, jakimi dziś dysponujemy, diametralnie różnią się od tych, jakimi pracowali nasi ojcowie czy dziadkowie. Dziś to zazwyczaj multiagregaty czy megabrony mogące dokładnie zagregować glebę za jednym przejazdem. Coraz szerszym przejazdem – trzeba uczciwie dodać.

Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Krukowiak od wielu lat produkuje maszyny uprawowe cały czas modernizując ich gamę. Wśród nich znajdziemy także całą serię produktów nazwanych literami greckiego alfabetu. Ich poczet, i nie jest to zapewne przypadek, otwierają brony talerzowe Alfa.

Krukowiak Alfa to rodzina nowoczesnych bron talerzowych przeznaczonych do wszelkiego rodzaju upraw: od ścierniskowej, przez mulczową po przedsiewną na różnych rodzajach gleb. dzięki swojej konstrukcji, Alfy znakomicie spiszą się także przy mieszaniu i przykrywaniu obornika na polu.

Alfastycznie w szerokościach roboczych

Cała seria bron talerzowych Krukowiak Alfa składa się z modeli o różnych szerokościach roboczych, z których te najszersze są składane hydraulicznie – oznaczenie H. Najnowsza seria to brony oznaczone Alfa Plus o szerokościach od 3 do 8 metrów. Poza najwęższą trzymetrową, cała reszta także jest składana za pomocą hydrauliki już w standardowym wyposażeniu.

Trzeba zaznaczyć, że brona Alfa Plus H jest narzędziem zawieszanym w szerokościach od 4 do 6 metrów, a półzawieszanym w najszerszym, 8-metrowym modelu Alfa 8,0 H. Wszystkie brony Alfa Plus posiadają talerze uzębione o średnicy 610 mm i grubości 6 mm, a zabezpieczenie słupic rozwiązane jest na amortyzatorach gumowych. Piasty talerzy są bezobsługowe ze znajdującymi się wewnątrz dwurzędowymi łożyskami produkcji polskich zakładów w Kraśniku.

Bogate wyposażenie Alfy Krukowiaka

Regulacja głębokości pracy odbywa się hydraulicznie za pomocą dwóch siłowników. Wał rurowy Alfy Plus jest wzmacniany (540/9), a deflektory boczne osadzone są na zabezpieczeniu resorowym. Taka konstrukcja pozwala, by zalecana głębokość pracy wynosiła do 18 cm.

Choć brona Alfa Plus jest już w standardzie dobrze wyposażona, można ją indywidualnie doposażyć przy zakupie w zgrzebło do słomy, wózek transportowy z dyszlem, koła 500/50-17, oś z hamulcami pneumatycznymi czy przednie koła podporowe.

Poza tym w najszerszych wersjach przyda się dodatkowy rozdzielacz do sterowania hydrauliką oraz elektryczne sterowanie tym systemem. W zależności od naszych potrzeb Alfy można zamówić z różnymi rodzajami tylnych wałów. Do dyspozycji mamy packer 500, daszkowy V600, pierścieniowy gumowy G500, ceownikowy U500 i U600, teownikowy T600 czy Wellen 600mm.

Seria bron Alfa firmy Krukowiak, to niezaprzeczenie maszyny rolnicze wpisujące się w trendy nowoczesnej agronomii. To dobre maszyny o znakomitych parametrach i mocnej konstrukcji. Cieszy także fakt, że ten tak zaawansowany sprzęt jest stworzony i produkowany w naszym kraju.