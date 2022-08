Krowy zginęły, rolnik cudem przeżył

Do katastrofy budowlanej doszło 30 sierpnia w kujawsko-pomorskiej miejscowści Bukowiec, gdzie częściowo zawaliła się obora.

Zdarzenie miało miejsce około godziny 6 rano, niedługo poźniej na miejscu pojawiły się służby z terenu powiatu brodnickiego. Jak się okazało, pod naporem składowanego nad oborą zboża, doszło do zawalenia się stropu, a co gorsza w obiekcie przebywała wówczas jedna osoba, a także bydło. Poszkodowany mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala, a wypadku nie przeżyło sześć krów. Człowiek przeżył tylko dlatego, że znalazł się pomiędzy zwierzętami, na których oparł się zawalony strop.

Trwa ustalanie szczegółowych okoliczności wypadku.