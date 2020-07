Krone z nową zgrabiarką z rodziny Swadro

Swadro TC 1250 to nowa zgrabiarka Krone dla rolników, którzy szukają maszyny klasy podstawowej. Jak zapewnia producent, cechami wyróżniającymi nowy model są jego prostota (brak elektroniki) i łatwość obsługi. Maszyna zgrabia materiał z szerokości od 9,80 m do 12,50 m.

Moc ciągnika jest przenoszona mechanicznie przez opatentowaną przekładnię ślizgową i wałki napędowe, które zapewniają przepływ mocy w linii prostej. Jak twierdzą przedstawiciele niemieckiego producenta, koncepcja napędu Krone Easy-Line oznacza ekonomiczny przepływ materiału przez zgrabiarkę, w której wiodące wirniki pracują z większą prędkością niż ich tylne odpowiedniki, rozkładając przed nimi materiał w celu uzyskania jednolitego pokosu o szerokości w zakresie 1,40-2,20 m. Przednie wirniki mają średnicę 3300 mm i 11 ramion; tylne wirniki mają średnicę 2960 mm i 13 ramion. Maszyna może współpracować z ciągnikami o mocy od 80 KM.

Jak zapewnia producent, zgrabiarka Swadro TC 1250 jest wyposażona w sprawdzone rozwiązania Krone: wytrzymałą konstrukcję, napęd wirników za pośrednictwem wałów kardana i zęby Krone Lift z kątowymi końcówkami, podnoszone pionowo, które podnoszą trawę zamiast wciągać ją w pokos (efekt Krone Lift), minimalizując zanieczyszczenie i przyczyniając się do produkcji wysokiej jakości paszy.

Kolejnymi sprawdzonymi modułami Krone są bezobsługowe przekładnie na wirnikach oraz również bezobsługowa prowadnica krzywki DuraMax, objęta trzyletnią gwarancją.

Tak zwany Jet Effect jest stosowany także w nowym Swadro TC 1250. W technologii tej wirnik przymocowany jest przed środkiem ciężkości, dzięki czemu zęby nie wbijają się w ziemię – ani podczas podnoszenia, ani podczas opuszczania, ponieważ koła prowadzące podnoszą się pierwsze, a opuszczane ostatnie.

Przednie wirniki w Swadro TC 1250 mają zawieszenie hydrauliczne, którego poziom sterowany jest z poziomu kabiny ciągnika, a aktualne ustawienie jest pokazane na skali. Oznacza to, że operatorzy mogą szybko i łatwo zmienić zawieszenie w zależności od warunków pracy. Tylne wirniki mają sprężyny do zawieszenia mechanicznego.

Opcjonalnie Krone oferuje niezależne podnoszenie również dla wirników Swadro TC 1250 – przydatne na polach w kształcie klina. Wysokość ustawia się szybko i łatwo za pomocą korby, a każdy wirnik ma wąsko stopniowaną skalę do precyzyjnych ustawień. Oczywiście wszystkie cztery wirniki można dostosować do indywidualnych wysokości.

Jako dodatkowe akcesorium Krone oferuje centralny deflektor pokosu, który jest automatycznie podnoszony do pozycji transportowej po złożeniu wirników. Ponadto nowa zgrabiarka może być również wyposażona w reflektory robocze LED do oświetlenia obszaru pracy, nawet podczas pracy o zmierzchu, w nocy lub przy złej widoczności.

Swadro TC 1250, dane techniczne:

Szerokość robocza: od 9,80 do 12,50 m

Szerokość pokosu: 1,40 m do 2,20 m

Szerokość transportowa: 2,99 m

Wysokość transportowa: 3,99 m (bez składania ramion zębów)

Masa: ok. 4900 kg