Krone VariPack V 190 XC Plus najlepiej roluje suche, ale i mokre też może

Maszyny rolnicze osiągają coraz większe wydajności pracy dzięki ukierunkowanemu przeznaczeniu. Prasa Krone VariPack V 190 XC Plus jest właśnie taką maszyną, bo choć zroluje wszystko, to najlepiej to, co suche.

W budowie nowoczesnych maszyn rolniczych widać wyraźnie, że kierunkiem wpływającym na ich rozwój jest wydajność. Zwiększenie możliwości danej maszyny coraz częściej uzyskuje się przez jej specjalizację, wynikającą z jej konstrukcji i coraz to bardziej rozwiniętych funkcji oprogramowania nią sterującego.

Tak jest w przypadku prasy Krone VariPack V 190 XC Plus, która jest przeznaczona przede wszystkim do zbioru materiałów suchych. Nie umniejsza to jednak w żadnym stopniu jej uniwersalności zastosowania w prasowaniu zielonek. Dzieje się tak, bo Krone ma prawie 50-letnie doświadczenie w produkcji pras, a swoje konstrukcje ciągle modernizuje i rozwija.

Wysoki zgniot w kompaktowej obudowie

Niewątpliwie jednym z elementów mających duży wpływ na wydajność prasy Krone VariPack V 190 XC Plus jest podbieracz EasyFlow. Przechwytuje on materiał z szerokości aż 2,15 m i aby ograniczyć zużycie palców, nie znajdziemy tu krzywek. Sam podbieracz zawieszony jest wahadłowo, a jego skok wynosi 70 mm. W komorze prasy znajdują się cztery płaskie pasy o szerokości 275 mm każdy, które obracając się z prędkością 130 m/min zapewniają wysokie zagęszczenie każdego materiału.

Podebrany materiał poddawany jest wysokiemu stopniowi zgniotu, który w znacznym stopniu jest oczywiście regulowany. VariPack V 190 XC Plus to prasa zmiennokomorowa, więc także same bele, w zależności od naszych potrzeb w gospodarstwie, mogą mieć różne rozmiary. Ich średnica może wynosić od 0,8 m do 1,9 m przy stałej wysokości 1,2 m. Jeśli sobie tego zażyczymy prasa Krone VariPack V 190 XC Plus może być wyposażona w 26 noży, które tną materiał na długość od 42 do 84 mm.

Warto też wspomnieć, że inżynierowie firmy Krone podeszli do tej konstrukcji nieco inaczej minimalizując liczbę ruchomych części. Ma to na celi zmniejszenie ich zużycia, przez co tym samym wzrasta bezawaryjność poszczególnych podzespołów, jak i samej prasy.

Dziś, gdy tak ważne w gospodarstwie jest zminimalizowanie kosztów produkcji i odpowiednia logistyka transportu, prasa Krone VariPack V 190 XC Plus doskonale wpisuje się w te założenia. Jest tak, bo choć częściowe obniżenie kosztu związanego z działalnością i pracą maszyny, daje w całościowym ujęciu znaczące oszczędności i to nie tylko czasu.