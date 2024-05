KRIR żąda skutecznej ochrony granic celnych. Ministerstwo Rolnictwa: nie wolno nam

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa z żądaniem wprowadzenia procedur, które umożliwiają skuteczną ochronę granic celnych oraz budżetu krajowego, a także wprowadzenie kaucji tranzytowej. Ministerstwo odpowiedziało, że Polsce nie wolno tego robić – granica Polski jest granicą UE, i rząd polski nie ma tu nic do gadania.

– Domagamy się ochrony naszych rolników, ochrony własnej produkcji żywności i ochrony naszych wiejskich wartości i tradycji. Musimy zapobiec importowi towarów i żywności z krajów, które nie przestrzegają tych standardów, zagrażając tym samym europejskim rolnikom i konsumentom* . Obecny bezcłowy import towarów ukraińskich na własny rynek, bez uwzględnienia różnych warunków produkcji w UE i na Ukrainie, doprowadził do jego załamania, braku równych warunków działania i prowadzi do nieuczciwej konkurencji – czytamy w piśmie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – Krajowa Rada Izb Rolniczych żąda wprowadzenia procedur, które umożliwiają skuteczną ochronę granic celnych oraz budżetu krajowego.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zasięgnęło opinii Ministerstwa Finansów i odpowiedziało, że ochrona granicy polsko-ukraińskiej w zakresie przepływu towarów nie leży w kompetencjach Rządu RP, lecz KE, PE i RUE. Nie ma również opcji wprowadzenia kaucji pobieranej za tranzyt towarów i zwracanej po przekroczeniu granic Polski.

– Instytucjami decyzyjnymi w zakresie określenia wysokości stawek celnych oraz kontyngentów na poszczególne towary, jak również kreowania polityki handlowej na poziomie Unii Europejskiej jest KE, Parlament i Rada UE. (…) Instytucja „kaucji w tranzycie” nie jest uregulowana w Unijnym Kodeksie Celnym oraz w aktach wykonawczych i delegowanych. Tym samym nie może być stosowana na terytorium Unii Europejskiej, w tym na terytorium RP – czytamy w piśmie MRiRW.

Okazuje się, że ministrowie Rządu RP nie mogą podjąć dobrej dla polskiego interesu decyzji, bo jedynie wykonują postanowienia Komisji Europejskiej. Taką funkcję określano kiedyś nazwą “ekonom” lub “zarządca folwarku”.

* KRIR zwraca uwagę, że wszelkie zakłócenia na światowych rynkach rolnych są spowodowane agresją Rosji na Ukrainę, dlatego należałoby wprowadzić sankcje na wszelkie artykuły rolno-spożywcze z Rosji – solidarnie, we wszystkich krajach na świecie.