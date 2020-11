KRIR: wydłużyć termin stosowania pasz GMO

Krajowa rada Izb Rolniczych postuluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do przedłużenia możliwości stosowania pasz z roślin genetycznie modyfikowanych w żywieniu zwierząt.

Wszystko to w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie przepisu art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o paszach, który stanowi o zakazie wytwarzania, stosowania i wprowadzania do obrotu pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego.

– Powszechnie dostępne dane wskazują, że na chwilę obecną nie jest możliwe w Polsce stosowanie tzw. alternatywnych źródeł białka bez wyraźnego wzrostu cen pasz. Wprowadzenie obostrzeń w postaci zakazu stosowania pasz GMO w Polsce spowoduje znaczne pogorszenie się konkurencyjności polskich producentów drobiu, trzody chlewnej i bydła – czytamy w komunikacie KRIR.