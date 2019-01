KRIR wnioskuje – resort rolnictwa wyjaśnia

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do ministra rolnictwa o rozważenie możliwości rozwiązania problemu zmniejszonej pomocy z tytułu przymrozków dla rolników, którzy nie ubezpieczyli swoich sadów, ze względu brak możliwości zawarcia umów takich jesienią 2016 r. i wiosną 2017 r.

Poniżej prezentujemy odpowiedź, jaką otrzymał samorząd rolniczy od wiceministra rolnictwa Jacka Boguckiego.

,,Pomoc, o której mowa w § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187, z późn. zm.) udzielana jest m. in. zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014. Stosownie do przepisów art. 25 ust. 9 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 pomoc przyznaną na wyrównanie szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawisko klimatyczne porównywalne do klęski żywiołowej zmniejsza się o 50%, chyba że przyznawana jest ona beneficjentom, którzy wykupili polisę ubezpieczeniową na co najmniej 50% średniej rocznej produkcji lub dochodu związanego z produkcją i obejmującą zagrożenia związane z niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi statystycznie najczęściej występującymi w danym państwie członkowskim lub regionie, które są objęte zakresem ubezpieczeń.

Przedstawiając powyższe ponownie wyjaśniam, że zgodnie z zawartymi z zakładami ubezpieczeń umowami na stosowanie dopłat do składek ubezpieczenia, zakłady ubezpieczeń mogły zawierać umowy ubezpieczenia od stycznia 2017 r. na podstawie obowiązujących wtedy przepisów.

Niezależnie od powyższego pragnę zwrócić uwagę, że w Polsce powierzchnia upraw sadowniczych zgodnie z danymi GUS wynosi ponad 300 tys. ha, natomiast ubezpieczenie upraw sadowniczych przez zakłady ubezpieczeń, które podpisały z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi umowy w sprawie stosowania dopłat w latach 2014 — 2016 kształtowało się następująco:2014 r. – ok. 21,2 tys. ha,2015 r. – ok. 15 tys. ha,2016 r. – ok. 20 tys. ha.”

Źródło: KRIR