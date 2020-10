KRIR wnioskuje o ubezpieczenie od szkód powodowanych przez gryzonie i inne zwierzęta

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 13 października 2020 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wpisanie do kanonu zdarzeń losowych, ujętych w ustawie o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich, dodatkowego zdarzenia, to jest szkód spowodowanych przez zwierzęta.

– Wnioskujemy o umożliwienie powoływanym przez wojewodę gminnym komisjom do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, dokonywania szacunków innych szkód, nie tylko spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Obecnie znaczne szkody w uprawach powodują zwierzęta, takie jak gryzonie, ślimaki, ptaki chronione, krukowate. Ponadto w hodowlach ryb powstają szkody na skutek żerowania stad kormoranów – czytamy w komunikacie organizacji.

Zdaniem samorządu rolniczego ww. szkody powinny być uznane za zdarzenia losowe, ponieważ rolnicy nie mają wpływu na ich występowanie. Umożliwienie ubezpieczenia od tych ryzyk może złagodzić skutki występowania wymienionych zdarzeń poprzez uzyskanie odszkodowania od zakładu ubezpieczeniowego.

KRIR