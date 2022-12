KRIR wnioskuje o interwencyjny skup kukurydzy

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła 21 grudnia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o wsparcie interwencyjne skupu kukurydzy.

Uzasadniając wniosek Rada zwróciła uwagę na fakt, że na wschodzie i południowym wschodzie kraju zaawansowanie zbiorów wynosi około 70%, co spowodowało spore nasycenie rynku kukurydzą i wyraźne spadki cen, a skup interwencyjny ustabilizowałby rynek.

Choć w komunikacie KRIR nie wyjaśniono, co oznaczałoby ustabilizowanie rynku, można rozumieć, że chodzi tu o powstrzymanie dalszego spadku cen.

Rada wnioskuje, by skup “wprowadziła Krajowa Grupa Spożywcza przy współudziale podmiotów prywatnych, które już w obecnym okresie posiadają do tego typu przedsięwzięcia odpowiednią infrastrukturę techniczną oraz odpowiednie zaplecze maszynowe i magazynowe”, ponieważ sama KGS nie jest obecnie “technicznie” przygotowana do takiego rodzaju interwencji na rynku.