KRIR wnioskuje o interwencyjne dopłaty do zakupu nawozów azotowych

Samorząd rolniczy wystąpił dzisiaj do ministra rolnictwa i rozwoju wsie Henryka Kowalczyka o wprowadzenie interwencyjnych dopłat do zakupu nawozów azotowych.

Krajowa Rada Izb Rolniczych jest zaniepokojona ostatnimi informacjami na temat wstrzymania produkcji nawozów azotowych przez polskie zakłady produkcyjne. Zdaniem Rady jesień jest okresem, kiedy rolnicy decydują się na zakup nawozów ze względu na otrzymywanie zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich, a obecne ceny nawozów i potencjalne kolejne podwyżki stwarzają konieczność wprowadzenia specjalnych dopłat.

– Proponujemy, żeby rozważyć możliwość dopłaty do nawozów azotowych kupionych od 1 września br. do końca 2022 r., co pozwoliłoby rolnikom zmniejszyć koszty, a zakładom azotowym uruchomić produkcję. Zmniejszenie stosowania nawozów azotowych spowoduje zmniejszenie produkcji rolnej, co będzie powodem wzrostu cen żywności dla konsumentów, inflację i trudności z zakupem żywności zwłaszcza dla najuboższych konsumentów – informuje KRiR.