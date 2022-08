KRIR: Trzeba przyspieszyć wypłatę zaliczek dopłat bezpośrednich za 2022 rok

Samorząd rolniczy apeluje do wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka o przyspieszenie wypłaty zaliczek dopłat bezpośrednich za 2022 rok w związku z anomaliami pogodowymi i zawirowaniami na rynku płodów rolnych.

Ze względu na trudną sytuację rolników wypłacanie zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich powinno rozpocząć się wcześniej. W 2022 r., ze względu na sytuację związaną z rosyjską agresją na Ukrainę, a także w związku z wystąpieniem suszy, znaczna część gospodarstw rolnych w województwie podkarpackim doświadcza trudności finansowych i problemów z płynnością finansową, które w istotny sposób wpływają na pogorszenie zdolności gospodarstw do realizacji zobowiązań. Okoliczności te stanowią przesłankę do wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2022 r. Do tego należy dodać także ogromne problemy rolników utrzymujących świnie, którzy zmagają się z niskimi cenami za żywiec, wysokimi cenami pasz i koncentratów i ASF oraz hodowcami drobiu, którzy nadal odczuwają skutki ptasiej grypy – mówi Wikto Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Według izb rolniczych wypłata zaliczek we wcześniejszym terminie pozwoli w maksymalnym stopniu wykorzystać potencjał tego instrumentu w poprawie płynności finansowej gospodarstw w tym trudnym okresie dla prowadzenia procesów produkcyjnych i handlowych.

– Przyspieszenie wypłaty zaliczek dopłat bezpośrednich poprawi sytuację ekonomiczną gospodarstw i ułatwi im przygotowanie się do kolejnego sezonu. Dzisiaj jest bowiem szczególnie ważne, aby plony jakie zostaną osiągnięte w tym roku oraz latach następnych nie były mniejsze od tych z lat poprzednich w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego Europy i świata – podsumowuje prezes Szmulewicz.