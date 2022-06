KRIR: Rolnicy powinni mieć możliwość zakupu węgla wprost z kopalni

Samorząd rolniczy wnioskuje do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o interwencję w celu dopuszczenia rolników – producentów warzyw, owoców i roślin ozdobnych spod szklarni i folii oraz przetwórców żywności do kupna węgla z kopalń.

– Od połowy rolnicy, którzy dysponują kotłami o mocy poniżej 1MW nie mogą kupić miału węglowego do ogrzewania szklarni lub tunelu foliowego. Ponadto ceny opału znacznie wzrosły oraz pojawił się problem z dostępnością do surowca. Wszystkie te czynniki mogą doprowadzić do załamania produkcji ogrodniczej oraz zniszczenia infrastruktury ogrodniczej. Należy temu zapobiec i wypracować mechanizmy ochronne i działania zaradcze dla produkcji ogrodniczej, np. w formie dotacji do opału stosowanego w działach specjalnych produkcji rolnej – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

Według izb rolniczych szybkie wprowadzenie mechanizmów pomocowych jest istotne przy planowaniu produkcji i utrzymaniu płynności finansowej gospodarstw produkujących warzywa oraz kwiaty. Niestety – jak podkreśla KRIR wzrost kosztów produkcji nie przekłada się na wzrost cen wyprodukowanych warzyw i owoców, co oznaczać będzie problemy w spłacie zobowiązań zaciągniętych przez rolników.