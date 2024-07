KRIR pyta: gdzie są informacje o sprzedaży lub dzierżawie działek KOWR?

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oferuje wiele działek rolnych do sprzedaży bądź dzierżawy. Ale znaleźć informacje jest niełatwo, na co zwróciła uwagę Krajowa Rada Izb Rolniczych.

– W ocenie rolników strona KOWR stała się trudna w obsłudze, którzy mają problem ze znalezieniem interesujących ich informacji – informuje KRIR w piśmie do KOWR. – Użytkownicy wskazują, że strona jest “nieintuicyjna” i mają trudność z wyszukiwaniem potrzebnych informacji (pisownia oryginalna – red.).

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odpowiada na to, że informacje publikowane są na rządowym portalu, a KOWR ma tam jedynie podstronę: https://www.gov.pl/web/kowr . W związku z tym odpowiada za wszystko Ministerstwo Cyfryzacji. Jednak sam KOWR zdaje sobie sprawę z ograniczeń:

– Z uwagi na ograniczenia funkcjonalne, uniemożliwiające utworzenia wyszukiwarki ogłoszeń o zamiarze sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości na ww. portalu, KOWR publikuje listę ogłoszeń na portalu dostępnym pod adresem https://www.nieruchomoscikowr.gov.pl/. Znajdą tam Państwo aktualne ogłoszenia oraz wykazy dotyczące gruntów przeznaczonych do zagospodarowania – informuje w odpowiedzi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Cóż, ta strona rzeczywiście zawiera informację o aktualnych ogłoszeniach – tych najbardziej aktualnych. Jeśli wejdziemy na tę stronę 22 lipca, to zobaczymy oferty, na które przetargi odbywają się 22 lipca (a także starsze). Nie zobaczymy natomiast ofert z wyprzedzeniem. To po co komu takie informacje?