KRIR proponuje

Samorząd rolniczy wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozważenie wyłączenia spod wymogów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego siedlisk rolniczych do powierzchni 2 ha oraz gruntów klasy V i VI również do powierzchni 2 ha.

Swój wniosek Krajowa Rada Izb Rolniczy uzasadnia tym, że do izb rolniczych w całej Polsce wpływają głosy o podniesienie progu ograniczenia zbywania gruntów rolnych szczególnie o słabych glebach, z siedliskami lub o trudnych warunkach gospodarowania.

– Zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz zmianie niektórych innych ustaw rozszerzenie wyłączeń ustawowych poprzez dodanie ogródków przydomowych przynależnych do lokali sprzedawanych z Zasobu WRSP wydaje się dobrym rozwiązaniem, jednak brak jest rozwiązań dotyczących rolników, którzy chcą zbyć swoje siedlisko zajmujący obszar powyżej 0,3 ha do 2 ha – informuje KRIR.

Źródło: KRIR