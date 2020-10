KRIR: Potrzebne pieniądze na dopłaty do rolniczych ubezpieczeń

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zapewnienie środków na dopłaty do ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, należnych producentom rolnym zgodnie z ustawą.

W ramach obowiązkowych ubezpieczeń, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, rolnicy są zobowiązani do zawarcia polis na co najmniej 50% powierzchni upraw. Ta sama ustawa przewiduje dopłaty z budżetu państwa do składki z tytułu ubezpieczenia.

– W obecnej, jesiennej kampanii ubezpieczeniowej środki na dopłaty wyczerpały się po dwóch dniach. Teraz rolnicy nie mają już możliwości zawarcia polisy z dopłatą (65%) do składki, a wielu producentów rolnych chce ubezpieczyć zasiewy jesienne od ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych – uzasadnia Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.