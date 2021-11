KRIR: Pełna cyfryzacja wniosków przez ARiMR nie jest korzystna dla rolników

Według izb rolniczych zaproponowane w projekcie ustawy o Krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw zmiany zmierzające do pełnej cyfryzacji obsługi wniosków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, są korzystne tylko i wyłącznie dla ARiMR z punktu widzenia łatwości obsługi oraz minimalizacji kosztów archiwizacji dokumentacji itp.

– Niestety dla rolników beneficjentów płatności są niekorzystne. Po pierwsze w znaczącej większości brak jest dostępu do szerokopasmowego Internetu pozwalającego na obsługę wniosków czy nawet szczególnie starsze pokolenie nie potrafi i nie posiada komputera. Będzie to więc wymagało korzystanie z pomocy doradców, czego nie przewiduje projekt. Po drugie wielu z rolników nie posługuje się podpisem kwalifikowanym, e-dowodem czy profilem zaufanym. Dla wielu młodszych rolników, korzystających nawet na co dzień z internetu, posługiwanie się elektronicznymi systemami ARiMR stanowi dużą barierę – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

Zdaniem samorządu rolniczego ograniczenie składania dokumentów wyłącznie w formie papierowej tym bardziej wydaje się nielogiczne tym bardziej, że przepis art. I l ust. I lit. c projektu ustawy wprowadza możliwość złożenia załączników w formie papierowej do kierownika biura powiatowego ARiMR lub pocztą co może powodować bałagan w dokumentacji. Samorząd rolniczy zwraca uwagę, że konieczne jest zagwarantowanie możliwości składania wniosków bezpośrednio w biurze powiatowym ARiMR lub za pomocą poczty w formie papierowej.

– Szczególnie niekorzystny dla beneficjentów jest zaproponowany przepis art. 14a w sytuacji wydawania przez ARiMR decyzji administracyjnych i ewentualnej konieczności złożenia przez beneficjenta skargi do WSA. Beneficjent w tym przypadku będzie na znacznie gorszej pozycji niż urzędnik w ARiMR, ponieważ nie będzie posiadał dokumentacji papierowej dla udowodnienia swoich racji przed sądem – dodaje Szmulewicz.

Jak zaznacza KRIR niewystarczającym w takim przypadku jest zagwarantowanie pewności, że przechowywana w formie cyfrowej przez ARiMR dokumentacja nie zostanie utracona. Zdaniem samorządu rolniczego ARiMR musi zostać obarczona pełną odpowiedzialnością za przechowywanie dokumentacji w formie cyfrowej tj. co się stanie w przypadku utraty przez system ARiMR kopii dokumentacji złożonej przez beneficjenta – tego nie przewiduje projekt.

Czy rolnik będzie otrzymywał powiadomienia o wystawionych przez ARiMR decyzjach? Projekt ten rodzi wiele innych wątpliwości prawnych, dlatego zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych nie może zaopiniować go pozytywnie – podsumowuje prezes KRIR