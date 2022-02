KRIR: obniżka podatku VAT na nawozy nie wystarczy

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Rządu RP o uzyskanie zgody Komisarza Rolnictwa w UE o wprowadzenie dopłaty w wysokości 1000 zł do zakupu 1 tony nawozu. Według samorządu rolniczego prowadzona przez Rząd RP obniżka stawek VAT na nawozy stanowi pomoc tylko dla części rolników, ponieważ większe gospodarstwa w minimalnym stopniu skorzystają z tej formy pomocy.

– W Polsce jest około 100 tysięcy gospodarstw, które są płatnikami VAT – wytwarzają one około 50 proc. produkcji rolnej w kraju. Te gospodarstwa w związku z wprowadzeniem nowego mechanizmu obniżenia podatku VAT na nawozy i środki produkcji nie mają pomocy państwa. Notowane od kilku miesięcy drastyczne wzrosty i wahania cen nawozów azotowych niekorzystnie wpływają na możliwość prowadzenia racjonalnej gospodarki nawozowej w poszczególnych gospodarstwach rolnych. To samo dzieje się z pozostałymi nawozami, na których surowce również wpływa spirala wzrostowa rynków międzynarodowych – informuje KRIR.

W ocenie izb rolniczych prowadzi to do sytuacji, w których rolnicy muszą zmienić płodozmian (przy mniejszej ilości zbóż), zmniejszyć nawożenie, co jest sprzeczne z podstawowymi zasadami zintegrowanej ochrony przed szkodnikami, a ostatecznie prowadzi do spadku plonów i jakości upraw w tym sezonie.