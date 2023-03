KRIR: Czy CEDROB wynajmuje od Elewarru magazyny do składowania zbóż z Ukrainy?

Czy polskie podmioty korzystają z powierzchni magazynowych Elewarru, aby tam składować zboże zaimportowane z Ukrainy? Z takim pytaniem zwrócił się dzisiaj Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych do ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka.

– W związku z trudną sytuacją na rynku zbóż Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 20 marca 2023 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wicepremiera Henryka Kowalczyka o udzielenie informacji, które polskie firmy sprowadzały zboże z Ukrainy oraz o przekazanie do publicznej wiadomości informacji, o tych firmach – czytamy w piśmie KRIR skierowanym do wicepremiera.

– Zwracamy się z pytaniem, czy to prawda, że podmioty polskie, w tym CEDROB, wynajmuje od Elewarru powierzchnię składową i przechowuje tam zboże z Ukrainy? – pada dalej pytanie.

Zdaniem samorządu rolniczego informacje tak ważne dla rolników powinny być jawne i zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.