KRIR chce opóźnienia wprowadzenia Planu Strategicznego dla WPR

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zaapelował do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka o odłożenie o rok wprowadzenia w życie Krajowego Planu Strategicznego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Chodzi przede wszystkim o brak aktów delegowanych i implementacyjnych UE, oraz krajowych rozporządzeń wykonawczych, które są niezbędnym elementem uwarunkowań prawnych realizacji Krajowego Planu Strategicznego. Do takiego wniosku Organizacja doszła podczas wspólnych prac z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Państwowej Akademii Nauk.

To niejedyny wniosek z ww. prac. Wśród najbardziej naglących problemów uznano kwestię określenia definicji aktywnego rolnika w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027, w prowadzenie do polskiego prawodawstwa ustawy o dzierżawie gruntów rolnych w obrocie prywatnym oraz z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, maksymalne dofinansowanie II filara WPR do 70% z budżetu krajowego, zniesienie obowiązku utrzymania 80% okrywy zielonej jako warunkowości płatności podstawowej a wprowadzenie maksymalnie do 65% okrywy jako warunkowość oraz weryfikację i urealnienie ekoschematów zaproponowanych w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027.