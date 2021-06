KRIR apeluje do premiera: Potrzeba więcej pieniędzy na dopłaty do rolniczych ubezpieczeń

Krajowa Rada Izb Rolniczych apeluje do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o zwiększenie limitu środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych.

Wszyscy rolnicy mają obowiązek ubezpieczenia 50% upraw, dlatego, zdaniem Rady, powinni mieć również możliwość skorzystania z ubezpieczenia objętego dopłatami do składek z budżetu państwa na podstawie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

– W związku z zaplanowaniem w ustawie budżetowej państwa na 2021 r. środków finansowych w wysokości 400 mln zł na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wyraził obawy, że nie będą one wystarczające na zabezpieczenie potrzeb wynikających z zawieranych umów i wnioskował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwiększenie środków finansowych na ten cel. Dane dotyczące wydatków państwa na dopłaty do składek ubezpieczeniowych z poprzednich lat wskazują, że kwota ta waha się w granicach 400460 mln zł i jest niewystarczająca – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.

Już w kwietniu br. rolnicy sygnalizowali, że firmy ubezpieczeniowe, z którymi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarło umowy w sprawie dopłat z budżetu państwa do składek na ubezpieczenie upraw i zwierząt gospodarskich, nie zawierają polis ubezpieczeniowych, ze względu na wyczerpanie limitu środków. Wiele upraw nie może być ubezpieczona w początkowym okresie kampanii ubezpieczeniowej, ponieważ agrotechniczne terminy siewu tych roślin przypadają w drugiej połowie kwietnia lub w maju. Również w różnych województwach ze względu na zróżnicowanie klimatu terminy siewu przypadają w innym czasie.

Zdaniem KRIR rolnicy ze wszystkich województw powinni mieć zagwarantowany dostęp do dotowanych ubezpieczeń. Powtarzająca się corocznie sytuacja wyczerpywania się limitu środków na ten cel powoduje niepotrzebne stresy i niepokoje.

– Ponadto, w związku z zapowiedzią Rządu RP, że w tym oraz kolejnym roku nie będzie środków finansowych na pomoc w przypadku ewentualnych szkód w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, do czasu wprowadzenia nowego systemu ubezpieczeniowego konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na subsydiowanie ubezpieczeń dla zachowania bezpieczeństwa gospodarstw w sytuacji strat – dodaje Szmulewicz.