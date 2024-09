KRIR apeluje do Ministerstwa Funduszy o pieniądze na biogazownie

Biogazownie mogą być finansowane z pieniędzy ulokowanych w Krajowym Planie Odbudowy. Jednak obecne przepisy umożliwiają pozyskiwanie tych środków wyłącznie dużym przedsiębiorstwom i konsorcjom firm – rolnicy indywidualni są tego finansowania wykluczeni.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności umożliwia finansowanie inwestycji we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym. Te technologie i innowacje to m.in. biogazownie. Jednak obecnie nabór wniosków jest skierowany wyłącznie do dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów składających się z co najmniej jednego dużego przedsiębiorstwa i co najmniej jednej organizacji badawczej; małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogą uczestniczyć w tych konsorcjach jako ich członkowie.

Nie ma tu mowy o rolnikach indywidualnych. Dlatego Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się 29 sierpnia b.r. do minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z wnioskiem o rozszerzenie naboru wniosków o rolników.

– Budowa małych biogazowni rolniczych mogłaby znacząco wspomóc polski system energetyczny, a jednocześnie stworzyć dodatkowe źródło dochodu dla rolników. Rozwój biogazowni rolniczych pozwoliłby na efektywne zagospodarowanie nadwyżek zbóż oraz utrzymanie produkcji zwierzęcej, co jest kluczowe dla polskich gospodarstw rolnych. Obecnie istnieją znaczące fundusze na dofinansowanie fotowoltaiki i energetyki wiatrowej, jednak wsparcie finansowe dla biogazowni rolniczych jest zdecydowanie niewystarczające – czytamy w piśmie KRIR.

więcej: KRIR