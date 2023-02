Kredyty preferencyjne w 2023 r.: Zwiększona pula środków na dopłaty do oprocentowania

6 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na internetowej platformie aplikacyjnej współpracującym z nią bankom udostępniła dodatkowe środki na dopłaty do oprocentowania kredytów z linii PR, RR i Z. W przypadku pozostałych linii kredytowych nic się nie zmienia.

Pierwszy raz, limity akcji kredytowej oraz na środki na dopłaty do oprocentowania kredytów w 2023 r. zostały udostępnione 23 stycznia. Atrakcyjność kredytów preferencyjnych polega na tym, że ARiMR pomaga beneficjentom w ich spłacie. Wsparcie może być realizowane przez spłacanie za rolników części należnych bankowi odsetek (tak jest w przypadku kredytów z linii PR, RR, Z, K01, K02, KPS) lub pokrycie przez ARMR części kapitału kredytu (linia MRcsk). Co istotne, to banki, a nie Agencja, po rozpatrzeniu dokumentów, podejmują decyzję o przyznaniu preferencyjnego kredytu.

Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji:

linia PR – przetwórstwo produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów;

linia RR – inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym;

linia Z – zakup użytków rolnych;

– limit akcji kredytowej: 150 mln zł,

– 4 mln zł na dopłaty do oprocentowania (wcześniej pula środków wynosiła 1,1 mln zł)

Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych:

linia K01 – inwestycyjna;

linia K02 – obrotowa.

– limit akcji kredytowej: 100 mln zł,

– 3 mln zł na dopłaty do oprocentowania.

Kredyty na ponowne uruchomienie produkcji świń zaprzestanej w związku z ASF – linia KPS:

– limit akcji kredytowej: 10 mln zł,

– 100 tys. zł na dopłaty do oprocentowania.

Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników – linia MRcsk:

– 5 mln zł na dopłaty do tych kredytów.

O kredyty w ramach linii PR, RR, Z, K01, K02, i MRcsk rolnicy mogą ubiegać się w: Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych oraz BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, Banku Spółdzielczym w Brodnicy. Natomiast linia KPS – ponowne uruchomienie produkcji świń zaprzestanej w związku z ASF – znajduje się w ofercie: SGB-Banku S.A. a także zrzeszonych i współpracujących z nim banków spółdzielczych, Banku BPS SA oraz Banku Spółdzielczego w Brodnicy.

W 2022 roku banki współpracujące z ARiMR udzieliły najwięcej kredytów z linii Z – zakup użytków rolnych – łącznie było ich 899 na kwotę blisko 259 mln zł.

