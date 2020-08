Kredyty preferencyjne – rolnicy domagają się obniżenia stóp procentowych

Rolnicy z Podlasia postulują o podjęcie działań mających na celu obniżenie stóp procentowych dotyczących kredytów zaciąganych przez rolników na zasadach preferencyjnych.

– Kredyty preferencyjne, to forma wsparcia działalności, która cieszy się znacznym zainteresowaniem ze strony rolników. Ostatnie lata nie rozpieszczają rolników, co chwilę przynosząc problemy, na które branża nie ma wpływu, bo są one związane z niekorzystnymi warunkami pogodowymi – mówi Grzegorz Leszczyński, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej.

Praktycznie co roku rolnicy borykać się muszą z anomaliami pogodowymi, które przynoszą ogromne straty w produkcji. I tu częstym ratunkiem jest kredyt preferencyjny. Z założenia ten szczególny rodzaj produktu finansowego, powinien być udzielany na korzystniejszych warunkach, niż komercyjne kredyty rynkowe. I tak w latach minionych było. Obecnie oprocentowanie kredytów komercyjnych i preferencyjnych oscyluje na podobnym poziomie 3% – dodaje.

Zdaniem samorządu rolniczego, aby kredyty preferencyjne spełniały swój cel i były atrakcyjne dla pożyczkobiorcy, muszą być zdecydowanie niżej oprocentowane. Różnica powinna być co najmniej 50%.

– Ponadto uważamy, że zasadnym byłoby utworzenie fundusz poręczeń kredytowych dla producentów rolnych na wzór tego, który istnieje dla przedsiębiorców już od początku lat dziewięćdziesiątych. Dzięki niemu rolnicy mieliby ułatwiony dostęp do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych oraz pożyczek – dodaje Leszczyński.

Według PIR poręczenie stanowiłoby również zabezpieczenie zaciągniętego zobowiązania. Na podstawie umowy poręczenia poręczyciel w ramach funduszu zagwarantuje wierzycielowi, że przejmie zobowiązanie dłużnika, w razie gdyby ten go nie wykonał.