Kredyty emisji węgla dla rolnictwa

7 października odbyło się głosowanie na sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim nad sprawozdaniem posłanki do Parlamentu Europejskiego Jytte Guteland, dotyczącym prawa o klimacie UE.

Copa i Cogeca ( największe europejskie organizacje rolnicze)z zadowoleniem przyjmują wsparcie Parlamentu Europejskiego w kwestii wprowadzenia systemów kredytów emisji węgla dla rolnictwa w celu podniesienia potencjału gruntów rolnych do sekwestracji węgla i w celu zwiększenia dochodów rolników poprzez podejście oparte na rynku.

– Unijny model rolniczy opiera się na zróżnicowanych, lokalnych i rodzinnych gospodarstwach, które należą do najwydajniejszych systemów rolniczych na świecie. Sektor rolny w UE zwiększył swoją ogólną produktywność o 25% od 1990 r. przy jednoczesnej redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20% w tym samym okresie. Rolnictwu udało się pogodzić jednoczesne zmniejszenie wpływu na środowisko ze wzrostem produkcji. Niemniej jednak, europejscy rolnicy jako pierwsi odczują wpływ zmiany klimatu i zdają sobie sprawę z tego, że należy zrobić więcej, aby poprawić dostosowanie i zwiększyć potencjał łagodzenia. Ponadto żaden inny sektor w Europie nie będzie w stanie naturalnie usuwać emisji z atmosfery, wspierając jednocześnie rozwój gospodarki opartej na surowcach pochodzenia biologicznego i gwarantując bezpieczeństwo żywnościowe – informuje Copa – Cogeca.

– Przyjęcie tej poprawki na sesji plenarnej stanowi wyjątkową możliwość dla europejskiego rolnictwa, aby wykorzystać potencjał gruntów rolnych do sekwestracji dwutlenku węgla. Dla rolników oznacza to istotny dodatkowy dochód oparty na rynku, a dla młodych rolników perspektywę na przyszłość. Podejście środowiskowe, które stoi za wdrożeniem systemów kredytów emisji węgla jest pragmatyczne i konkretne. Potrzebujemy więcej narzędzi tego typu – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca

Aby przygotować grunt pod systemy kredytów węglowych, Copa i Cogeca wzywają do bezzwłocznego przygotowania sprawozdania z oceny przez Komisję Europejska na temat projektu struktury polityki klimatycznej UE na nadchodzące dekady. Organizacja zrzeszająca europejskich rolników i spółdzielnie rolnicze również wzywa do włączenia rolników i innych stron zainteresowanych związanych z rolnictwem do badania przeprowadzonego na terenie całej UE, które dotyczy stosowania rolnictwa precyzyjnego w ochronie gleby. Jak podkreśla Pesonen wiedza ta będzie niezbędna do określenia i wdrożenia upraw sprzyjających pochłanianiu dwutlenku węgla przez glebę.