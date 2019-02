W dniach 10-11 maja w siedzibie Kramp w Modle Królewskiej koło Konina firma po raz pierwszy otworzyła swoje drzwi dla najlepszych klientów, dostawców, partnerów biznesowych oraz frenczyzobiorców sieci Gerne, którzy licznie dopisali.

W trakcie spotkania przy wielu atrakcjach i niespodziankach przedstawiciele firmy Kramp umiejętnie połączyli biznes i rozrywkę co sprzyjało zwiększeniu efektywności biznesowej, zawarciu nowych kontaktów i umocnieniu dotychczasowych relacji, oraz wymianie spostrzeżeń związanych z prowadzeniem biznesu.

Obroty firmy Kramp w 2017 roku wynosiły 790 milionów Euro. Kramp posiada 24 biura sprzedaży, 10 centr dystrybucyjnych, ponad 500 000 produktów, ponadto zatrudnia 2743 pracowników, którzy obsługują ponad 40 000 klientów, przygotowując dziennie od 100 000 do 150 000 zamówionych pozycji. Centra dystrybucyjne znajdują się w Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Danii, Hiszpanii, Finlandii, Szwecji i Polsce.

Historia firmy zaczęła się w 1951 roku, kiedy to Gerrit Johan Kramp założył firmę zajmującą się sprzedażą części zapasowych Varsseveld. Już od tamtej chwili jak podaje zarząd firmy Kramp najważniejszymi wartościami był klient, współpraca, przedsiębiorczość i zaangażowanie.

Firma Kramp posiada szeroki wachlarz produktów począwszy od części zamiennych, przez sprzęt do hodowli zwierząt, uprawy roślin, przemysłu leśnego do hydrauliki czy zabawek. Na sieć sklepów detalicznych Grene składa się 71 sklepów franczyzowych i 91 sklepów własnych. W 2016 roku firma rozpoczęła transfer sklepów własnych do sklepów franczyzowych. Do 2020 Kramp planuje otworzyć 350 sklepów franczyzowych. Jest to jedna z ciekawszych ofert dla tych firm, które już działają w sektorze rolnym, ale i nie tylko. Więcej informacji na temat franczyzy sklepów Grene można znaleźć pod adresem: www.franczyza-grene.pl

Podczas Kramp OPEN 2018 można było zwiedzić biurowiec w Modle Królewskiej koło Konina oraz imponujący magazyn firmy Kramp. Magazyn ten zajmuje powierzchnię 30000 m2. Główne procesy, które odbywają się w magazynie to rozładunek, rejestracja, identyfikacja, alokacja, kompletacja, konsolidacja, pakowanie i załadunek gotowych zamówień do klienta. Z magazynu w Polsce wysyłanych jest tygodniowo ponad 90 000 linii magazynowych, ponad 500 000 sztuk towaru oraz ponad 25 000 przesyłek. Dziennie Kramp jest w stanie przyjąć 2000 różnych produktów na swój magazyn. Magazyn jest świetnie zaplanowany, nowoczesny i spełnia najwyższe kryteria BHP. Od 1 stycznia 2018 roku firma wprowadziła nową usługę pozwalającą zamówić klientom towar aż do godziny 18, gwarantując jednocześnie dostawę do klienta następnego dnia roboczego. Takie udogodnienie ułatwi z pewnością rolnikom dostęp do części zamiennych i innego sprzętu co jest niezmiernie ważne podczas prac sezonowych.

Anna Arabska