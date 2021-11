Kramer prezentuje dwie nowe ładowarki teleskopowe

Oferta ładowarek teleskopowych firmy Kramer-Werke GmbH zostaje powiększona o dwa modele, obejmując w ten sposób 13 modeli o wysokości składowania 4,3 m – 9,50 m. Obydwa nowe modele – KT144, kompaktowy teleskop, i KT3610, uniwersalna maszyna do wysokości składowania 9,50 m, są, jak deklaruje producent, zaprojektowane z myślą o maksymalnej wytrzymałości i wszechstronności.

KT144 – wydajny geniusz kompaktowy

Teraz nowością jest ultrakompaktowa ładowarka teleskopowa KT144. Dzięki jej kompaktowym wymiarom z wysokością poniżej 2 m i szerokością ok. 1,60 m, jak również jej ciężarem własnym około 3000 kg KT144 jest najmniejszym modelem w ofercie ładowarek teleskopowych marki Kramer. Niemniej posiada niesamowite dane dotyczące wydajności: Udźwig na widłach do palet wynosi 1450 kg, wysokość załadunku ok. 4,50 m. Nawet podczas obsługi ciężkich ładunków (np. bel kiszonki) istnieje wystarczająca rezerwa do pracy z dużym zasięgiem.

Standardowo pojazd jest wyposażony w sprawdzony system szybkiej wymiany osprzętu Kramer z mechaniczną blokadą. Opcjonalnie jest dostępna hydrauliczna blokada, jak również różne popularne szybkozłącza, w tym mocowanie Euro. Do obsługi sprzętu dodatkowego z dodatkowymi funkcjami hydraulicznymi, jak np. łyżka chwytakowa do kiszonki, fabrycznie wbudowany jest już 3. obwód sterowania. Maszyna jest ponadto dostępna z dwoma silnikami.

Podstawą jest tu silnik Yanmar o mocy 19 kW lub 25 KM. Spełnia on wymogi poziomu emisji spalin V bez konieczności ich dodatkowego oczyszczania, co czyni go korzystnym wariantem podstawowym dla większości zastosowań. Moc hydrauliki roboczej wynosi maksymalnie 36,4 l na minutę. Do zastosowania w przypadku wysokiego zapotrzebowania na moc jest opcjonalnie dostępny silnik Yanmar o mocy 33 kW lub 45 KM, w którym przetwarzanie spalin przeprowadza się za pomocą połączenia katalizatora i filtra cząstek stałych. Wydajność hydrauliczna wynosi maksymalnie 42 l/min, co przekłada się na szybsze cykle załadunku i większą wydajność pojazdu. W przypadku tego dużego silnika dostępna jest również szeroka gama opcji, w tym prędkość maksymalna 30 km/h i hydraulika siłowa Powerflow o wydajności do 70 l/min.

Mimo kompaktowych wymiarów pojazdu oferuje on przestronną i wygodną kabinę. Ergonomicznie rozmieszczone uchwyty w połączeniu z niewielką wysokością wejścia wynoszącą zaledwie 40 cm zapewniają wygodne wsiadanie i wysiadanie. Fotel operatora i koło kierownicy można ustawić indywidualnie do operatora. Duże szklane powierzchnie i wąskie słupki kabiny zapewniają optymalną widoczność. Do pracy w ciemności różne pakiety oświetleniowe zamieniają noc w dzień. Typowa dla firmy Kr-amer koncepcja obsługi z podzielonymi na grupy funkcyjne i oznaczonymi kolorami przełącznikami została wdrożona również w modelu KT144, podobnie jak joystick z wyborem kierunku jazdy, wysuw teleskopowy i opcjonalna obsługa 3. obwodu sterowania.

Model KT144 posiada ponadto standardowo elektryczny hamulec postojowy z funkcją Hill-Hold. Oznacza to, że hamulec postojowy jest zaciągany automatycznie po zatrzymaniu się maszyny. Po naciśnięciu pedału gazu otwiera się on automatycznie, dzięki czemu np. na pochyłości nie trzeba aktywnie trzymać maszyny za pomocą pedału hamulca. Poza trybem kierowania na wszystkie koła opcjonalnie dostępny jest tryb kierowania na przednią oś i „psi chód”. W razie potrzeby maszynę można wyposażyć w instalację do wolnej jazdy i przepustnicę ręczną oraz maksymalnie cztery różne tryby jazdy. Ten kompletny pakiet sprawia, że kompaktowa ładowarka teleskopowa KT144 jest idealną maszyną do pracy w domu i gospodarstwie.

KT3610 – wysokie cele dzięki kompaktowym wymiarom

Dzięki modelowi KT3610 firma Kramer osiągnęła nowe wymiary w zakresie wysokości załadunku i zasięgu, a 3-sekcyjny wysięgnik zapewnia maksymalną kompaktowość. Pojazd posiada zaledwie długość (bez łyżki) zaledwie 5,03 m i szerokość 2,28 m. Dzięki temu pojazd ten należy do klasy „perfekcyjnych pojazdów uniwersalnych” do wszechstronnego zastosowania w ofercie ładowarek teleskopowych Kramer, do której należy również odnoszący sukcesy model KT407. Przy ciężarze roboczym 8200 kg (zależnie od opcji) i kompaktowych wymiarach KT3610 osiąga maksymalną wysokość podnoszenia 9,50 m i maksymalne obciążenie użytkowe 3600 kg.

Aby maszynę dopasować idealnie do indywidualnych warunków w miejscu zastosowania, w przypadku modelu KT3610 do dyspozycji są dwie opcje kabiny. Pojazd z kabiną standardową przeznaczony jest do niskich stajni i przejazdów. Dzięki standardowym 24–calowym oponom pojazd ma całkowitą wysokość zaledwie 2,31 m, co stanowi cechę szczególną w tej klasie wielkości. Jeśli maksymalna wysokość pojazdu nie stanowi ograniczającego czynnika, opcjonalnie do dyspozycji jest podwyższona o 18 cm kabina zapewniająca optymalną widoczność, przede wszystkim po prawej stronie. KT3610 jest również wyposażona w znane funkcje Smart Handling, inteligentną ochronę przed przeciążeniem, automatyczny powrót łyżki oraz rozwiązanie telematyczne EquipCare. Ponadto, istnieje dostęp do takiej samej różnorodności wyposażenia opcjonalnego jak w przypadku modelu KT407. W sumie nowy model przekonuje solidnością i niezawodnością w połączeniu z zaletami wysokości załadunku i zasięgu. Jest to szczególnie korzystne połączenie w przypadku przeładunku bel – wymagane są duże wysokości załadunku w ograniczonych przestrzeniach.

