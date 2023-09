Krajowy zakaz importu zbóż z Ukrainy. Projekt rozporządzenia w przygotowaniu

Dziś gościem programu 24 pytania emitowanego w Polskim Radiu 24 był minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Prowadzący program Mirosław Skowron pytał polityka m.in. o kwestię zakazu importu zbóż z Ukrainy, ponieważ to właśnie on może wydać taki zakaz na poziomie krajowym.

– No niestety, nie wygląda to to dobrze. Widać, że Komisja zmierza ku decyzji o zakończeniu tego ograniczenia w eksporcie i mówimy tylko o eksporcie do poszczególnych krajów, do 5. krajów. Nie mówimy o sytuacji tranzytu. Jeżeli ktoś ma przez Polskę przejechać i w porcie załadować to zboże, dalej je wywieźć, nie ma tutaj problemu i nie będzie z pewnością, natomiast my negocjujemy, dyskutujemy do samego końca. Jeżeli okaże się, że nie będzie przedłużenia, to my chwilę po żniwach nie możemy sobie pozwolić na sytuację, w której wiedzie do nas ukraińskie zboże, bo dzisiaj priorytetem jest polski rolnik i to on ma zboża w Polsce sprzedać i to on ma rozsądną cenę uzyskać – tłumaczył minister Buda.

– W związku z tym, jeżeli takiej decyzji po stronie Komisji Europejskiej nie będzie, to z pewnością będzie [decyzja, red] polska. Ja w kompetencjach mam to uprawnienie, żeby takie rozporządzenie wydać, które zablokuje import do Polski i nie zawaham się tego instrumentu użyć. W tym tygodniu, jeszcze w piątek czy w sobotę, jak takie decyzji Komisji Europejskiej nie będzie, jesteśmy na to przygotowani. Przygotowujemy projekt takiego rozporządzenia, jeżeli okaże się, że innych możliwości nie będzie, powołamy się tam na zasady bezpieczeństwa żywnościowego również w tej sprawie – dodał.