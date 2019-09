W ostatnią niedzielę w gospodarstwie Rodziny Małkiewiczów w miejscowości Drygulec odbyły się Krajowe Dni Producentów Kapusty Kwaszonej. Na poletkach można było obejrzeć kolekcję odmian kapusty firmy Bejo, w tym odmiany przeznaczone do kwaszenia oraz na świeży rynek. Zainteresowani mogli skorzystać z konsultacji ekspertów z dziedziny produkcji, ochrony i nawożenia. Była to także okazja, aby prześledzić cały proces produkcji kapusty kwaszonej od wyboru odmiany, poprzez sadzenie, zabiegi pielęgnacyjne, zbiór, szatkowanie, kwaszenie aż do pakowania i dystrybucji do klientów. Impreza ,,kapuściana’’ cieszyła się dużym zainteresowaniem i znakomitą frekwencją zwiedzających.

Zapraszamy do foto galerii:

Fot. Monika Handziuk