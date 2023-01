Krajowe Dni Pola Sielinko 2023 – trzy dni atrakcji w czerwcu

Trzydniowe obchody główne, atrakcje dla rolników, mieszkańców wsi i miast, dorosłych oraz dzieci i młodzieży, patronaty honorowe oraz medialne ze strony najważniejszych instytucji i mediów, współpraca z wieloma partnerami – tak w skrócie będą przedstawiały się Krajowe Dni Pola Sielinko 2023 organizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w dniach 3-5 czerwca 2023 roku w Sielinku, koło Opalenicy.

Główne obchody Krajowych Dni Pola Sielinko 2023 odbędą się w dniach 3-5 czerwca 2023 roku. Uroczyste otwarcie targów odbędzie się w sobotę, 3 czerwca. Przez cały weekend odwiedzający będą mogli zapoznać się z odmianami uprawianymi na poletkach demonstracyjnych WODR, zobaczyć najnowszą ofertę firm związanych z branżą rolniczą oraz przekonać się o innowacjach wykorzystywanych w rolnictwie.

Nieodłącznym elementem targów w Sielinku jest również wystawa zwierząt hodowlanych. Podobnie będzie na Krajowych Dniach Pola. Nie zabraknie także ludowej kultury i tradycji, stoisk kół gospodyń wiejskich oraz występów rozmaitych zespołów muzycznych.

Cały teren wydarzenia podzielony będzie na kilka stref tematycznych:

Strefa poletek demonstracyjnych,

Strefa Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych,

Strefa Wielkopolskich Targów Rolniczych,

Strefa Innowacje i nauka praktyce,

Strefa rozwoju obszarów wiejskich,

Strefa ogrodnicza,

Strefa energii dla rolnictwa.

Do tego dochodzą jeszcze między innymi inne elementy takie jak aleja pszczelarska, aleja targowa czy aleja poświęcona wielkopolskim samorządom.

– Krajowe Dni Pola to wyjątkowa impreza, która przyciągnie do Sielinka środowisko i branżę rolniczą z całej Polski. To zarówno szansa, by na własne oczy i na żywo przekonać się jak wygląda nowoczesne rolnictwo, ale również lepiej poznać tradycje polskiej wsi oraz kulturę Wielkopolski. To dla nas niezwykła szansa, by zaprezentować dokonania Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, ale jednocześnie ogromne wyzwanie, któremu chcemy podołać – mówi Jacek Sommerfeld, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Obchodom głównym Krajowych Dni Pola będą towarzyszyły rozmaite imprezy w całej Polsce, które będą się odbywały od kwietnia do października. Ponadto, tuż przed obchodami głównymi, 1 oraz 2 czerwca, odbędą się pokazy polowe w Słupi Wielkiej oraz Winnej Górze.

Chociaż organizatorem Krajowych Dni Pola Sielinko 2023 jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, to wydarzenie nie mogłoby się odbyć bez wsparcia głównych partnerów takich jak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

– Bez wsparcia naszych partnerów nie bylibyśmy w stanie sami zorganizować Krajowych Dni Pola w takim formacie, w jakim chcemy. Pomoc ze strony instytucji, z którymi dobrze współpracujemy od lat, jest nieoceniona – mówi Jacek Sommerfeld.

W charakterze partnerów imprezy będzie uczestniczyło także wiele innych instytucji, takich jak: Centrum Doradztwa Rolniczego, wszystkie wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolska Izba Rolnicza, ale także samorządy takie jak powiat grodziski (oraz gminy Grodzisk Wielkopolski, Rakoniewice, Wielichowo i Granowo) czy powiat nowotomyski (w tym gminy Nowy Tomyśl, Opalenica i Miedzichowo).

Krajowe Dni Pola Sielinko 2023 zostały objęte patronatami honorowymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodę Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Redakcja Wiadomości Rolniczych objęła patronatem medialnym to wydarzenie.

Ponadto, Krajowe Dni Pola będą także jednym z elementów obchodów 100-lecia państwowego doradztwa rolniczego w Polsce, które przypada w 2023 roku.