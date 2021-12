Krajowe ceny zbóż nadal rosły na początku grudnia

Dane MRiRW pokazują, że ceny średnie krajowe 8 raportowanych zbóż wzrosły, a tylko 3 spadły w krajowych punktach skupu w tygodniu 29.11-05.12.2021. Podwyżki cen średnich były duże, mieściły się w zakresie 1-7,8 proc. Niższe (niż tydzień wcześniej) ceny średnie krajowe dotyczyły jedynie kukurydzy, oraz ziarna paszowego owsa i żyta.

Jak informują analitycy ewgt.com.pl praktycznie wszystkie zboża osiągają w ostatnich tygodniach swoje nowe historyczne maksima i już tylko owies paszowy wyceniony został poniżej psychologicznego poziomu 1000 zł/t, pomijając oczywiście kukurydzę mokrą.

Kukurydza swoje historyczne szczyty zaliczała już w połowie września, kiedy to stare zboże kosztowało średnio powyżej 1100 zł/t. Na początku października cena średnia kukurydzy suchej spadła do nieco powyżej 900 zł/t, ale w kolejnych tygodniach rosła, korzystając z trendu wzrostowego panującego na rynku pozostałych zbóż. W raportowanym tygodniu cena średnia suchej kukurydzy obniżyła się do 1015 zł/t (-4,6 proc. t/t).

Cenę średnią krajową tony pszenicy konsumpcyjnej ustalono na 1318 zł/t, po wzroście aż o 4,9 proc. w skali tygodnia, a cena średnia pszenicy skupowanej na cele paszowe wyniosła 1283 zł/t (+4,6 proc. t/t). W ujęciu regionalnym ceny średnie (regionalne) za ziarno na konsumpcję wahały się w wąskim przedziale 1308-1323 zł/t. Rozpiętość cen średnich regionalnych pszenicy paszowej była dużo większa, bo w zakresie 1188-1328 zł/t.

Warto zauważyć, że obecne poziomy cen pszenicy (konsumpcyjnej i paszowej) są w kraju o 57 proc. i 51 proc., a kukurydzy o 35 proc. wyższe niż rok temu. W analizowanym tygodniu zboża konsumpcyjne stanowiły niespełna 1/3 zakupów.