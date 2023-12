Krajowa Grupa Spożywcza powinna podlegać Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

NSZZ Solidarność RI wystosowała do premiera Morawieckiego apel o natychmiastowe przekazanie nadzoru nad Krajową Grupą Spożywczą Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Postulat popiera obecna minister rolnictwa Anna Gembicka.

Z wnioskiem w tej sprawie wystąpił do premiera Morawieckiego przewodniczący NSZZ Solidarność RI Tomasz Obszański w dniu 30 listopada br.

„Realizując Uchwałę Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” z dnia 30 czerwca 2023 roku oraz mając na względzie wieloletni postulat NSZZ RI „Solidarność” dotyczący włączenia Krajowej Grupy Spożywczej pod zarząd Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, biorąc pod uwagę obecną trudną sytuację na rynkach rolnych, w imieniu NSZZ RI „Solidarność” zwracam się do Pana Premiera o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu przeniesienie nadzoru nad Krajową Grupą Spożywczą, jako strategicznego podmiotu sektora rolno-spożywczego do Ministerstwa Rolnictwa Rozwoju Wsi” – napisał w piśmie do premiera Morawieckiego przewodniczący Obszański.

Z opublikowanego na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi komunikatu wynika, że wniosek ten popierają wszystkie organizacje rolnicze. Popiera go też obecna minister Anna Gembicka.

– W tej sprawie jesteśmy całkowicie zgodni. KGS powinna być w gestii Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Będę podejmowała działania, aby tak się stało – jednoznacznie poinformowała minister Gembicka.

Choć skuteczność wniosku Solidarności RI jest znikoma, biorąc pod uwagę nikłe szanse premiera Morawieckiego na uzyskanie wotum zaufania Sejmu dla sformułowanego przez niego rządu, to jednak sam wniosek i poparcie go przez inne organizacje rolnicze wyznacza pewien kierunek, w którym powinien pójść nowy rząd. Krajowa Grupa Spożywcza, mająca w założeniu zapewniać dostawy rezerw strategicznych żywności oraz przyczyniać się do stabilizacji sytuacji na rynku produktów rolnych, powinna podlegać ministerstwu, które ma wszystkie kompetencje do podejmowania działań na rynku rolnym. Takim ministerstwem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

I znów, jak w przypadku ogłoszonych propozycji 8 ustaw dla rolnictwa, szkoda, że projekty sensowych działań są tworzone dopiero dziś, gdy nie ma szans na ich realizację. Chyba że nowy rząd “podejmie rękawicę” rzuconą przez odchodzącą ekipę PiS.