Krach na rynku wina – potrzebne są natychmiastowe działania

W obliczu gwałtownego załamywania się rynków w wyniku kryzysu spowodowanego pandemią Covid-19, unijni plantatorzy winorośli apelują do Komisji Europejskiej o podjęcie natychmiastowych działań.

Wybuch epidemii i rozprzestrzenianie się koronawirusa oraz późniejsze środki izolacji domowej wprowadzone przez rządy spowodowały nagłe zamknięcie większości hoteli, restauracji i barów na kontynencie. Stanowiły one mniej więcej 30% unijnego rynku konsumpcji wina i około 50% wartości wina spożywanego w UE.

– Wprowadzenie środków izolacji domowej na pewno było konieczne. Niestety jednak silnie odbiło się na unijnym sektorze wina. Biorąc pod uwagę zamknięcie barów, restauracji i hoteli, ruch w agroturystyce bliski zeru oraz znaczne spowolnienie eksportu, plantatorzy winorośli, spółdzielnie i przedsiębiorstwa pilnie potrzebują wsparcia finansowego, by mogli kontynuować swoją działalność oraz przetrwać obecną katastrofę gospodarczą. Apelujemy zatem, by Komisja zaproponowała unijny budżet, który będzie adekwatny do panującej kryzysowej sytuacji z pakietem środków takich jak destylacja interwencyjna, by pomóc nam ochronić sektor przed upadkiem – mówi Thierry Coste, przewodniczący grupy roboczej Copa Cogeca ,,Wino’’

Zdaniem producentów wina restrykcje nałożone w celu zapobiegnięcia rozprzestrzenianiu się Covid-19 mocno odbijają się również na eksporcie. Według prognoz ma on spaść o 14% w porównaniu do zeszłego roku. Wszystko to prowadzi do wzrostu zapasów w winiarniach, co negatywnie wpływa na rynek.

Na tym etapie sprzedaż w dystrybucji np. on-line nie rekompensuje utraty ww. rynków zbytu. Prawdopodobnym wydaje się również, że w perspektywie długoterminowej zmienią się wzorce konsumpcyjne z powodu krachu gospodarczego, z którym mierzy się teraz Unia Europejska.

Copa i Cogeca apelują do Komisji o zaproponowanie europejskiego budżetu adhoc, finansowanego spoza środków przeznaczonych na rolnictwo, koniecznie oddzielnego od funduszy krajowych programów wsparcia, które UE przydziela państwom członkowskim.

Oprócz środków takich jak dobrowolna destylacja w sytuacji kryzysowej, uruchomienie prywatnego przechowywania i zielone zbiory, Copa i Cogeca przedłożyły również inne propozycje. Nie wymagają one nadprogramowego europejskiego budżetu, a mają równie duże znaczenie czy wręcz w niektórych przypadkach potrzeba ich najpilniej. Są to np. pozwolenia na sadzenie, elastyczność w zakresie wdrażania środków krajowego programu wsparcia oraz inne środki promocyjne.

Środki wprowadzone ostatnio przez Komisję Europejską to pierwszy krok, jednak one same nie wystarczą. W obliczu bezprecedensowych okoliczności, w których znalazł się sektor wina, trzeba więcej działań. Copa i Cogeca żywią nadzieję, że Komisja Europejska podejmie odpowiednie kroki, by uchronić ten jakże ważny sektor, a także jego tradycje i znaczenie gospodarcze.

Źródło: Copa–Cogeca