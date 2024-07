KOWR sprzedaje – ponad 135 ha za 9 mln 225 tys. zł.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wystawił na sprzedaż nieruchomość rolną. Cena wywoławcza za 135,2962 ha to niebagatelna kwota 9 mln 225 tys. zł.

Czy to atrakcyjna oferta? Warunek – duża kasa

Nieruchomość rolna o powierzchni 135,2962 ha znajdująca się w obrębie miejscowości Licheń, w powiecie strzelecko-drezdeneckim w woj. lubuskim została wystawiona na sprzedaż przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Gorzów. Przetarg jest ograniczony do rolników indywidualnych chcących powiększyć gospodarstwo do pow. 300 ha. Data przetargu to 23 lipca 2024 r.

Przedmiotem sprzedaży grunty orne klasy III i IV

W skład nieruchomości wchodzą:

Działka nr 26/121 o ogólnej powierzchni 128,2800 ha (w tym: grunty orne klasy gleb RIIIa -6,6400 ha, RIIIb –3 4,3200 ha, RIVa – 48,7000 ha, RIVb – 32,7000 ha, RV – 4,2500, RVI – 0,6800 ha; nieużytki N – 0,9900 ha);

Działka nr 26/103 o ogólnej powierzchni 0,1181 ha (w tym: grunty rolne zabudowane Br-RIVa – 0,1181 ha);

Działka nr 26/105 o ogólnej powierzchni 0,1332 ha (w tym: drogi dr 0,13321 ha);

Działka nr 26/107 o ogólnej powierzchni 0,4671 ha (w tym: grunty rolne zabudowane BR-RIVa – 0,4671 ha);

Działka nr 26/118 o ogólnej powierzchni 0,5678 ha (w tym: grunty rolne zabudowane Br-RIVa- 0,5678 ha);

Działka nr 26/124 o ogólnej powierzchni 5,7300 ha (w tym: grunty rolne zabudowane Br-RIVa – 2,1300 ha, sady S-RIVa-0,1300, lasy LsIV – 2,8700 ha, grunty pod stawami Wsr -0,5900 ha).

Nieruchomość to dawny folwark

Wystawiona przez KOWR na sprzedaż nieruchomość to resztki dawnego majątku porucznika Maximiliana von Ritz-Lichtenow, który w 1929 r. posiadał 1845 ha. Na terenie nieruchomości znajduje się część historycznego założenia pałacowo-folwarczno-parkowego w Licheniu, w tym stajnia dworska z połowy XIX wieku wpisana do rejestru zabytków i zabytkowy park pałacowy z końca XVIII wieku.

Co o nieruchomości mówi studium uwarunkowań zagospodarowania?

Działki wchodzące w skład nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Krajeńskie działki znajdują się na terenach przeznaczonych pod obszary:

dz. nr 26/103, 26/105, 26/107, 26/118 obszar aktywności gospodarczej (P/U)

dz. nr 24/124 częściowo obszary: aktywności gospodarczej (P/U), zieleni urządzonej (ZP) oraz wód powierzchniowych (WS); na działce znajduje się zabytek wpisany do rejestru zabytków (stajnia w zespole folwarcznym)

dz. nr 26/121 teren rolniczy (R); na działce znajduje się stanowisko archeologiczne.

Nie ma planów zabudowy

Według zaświadczenia Burmistrza Strzelec Krajeńskich ww. działki nie znajdują się na terenie objętym rewitalizacją ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, nie wydano decyzji o warunkach zabudowy, nie przewiduje się budowy i rozbudowy dróg gminnych, lokalizacji elektrowni wiatrowych, nie są objęte siecią obszarową Natura 2000.

Jedna księga wieczysta

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich prowadzi zbiorczą księgę wieczystą GW1K/00028132/4. Dział III i IV ww. księgi wieczystej wolny jest od jakichkolwiek wpisów dot. przedmiotowej nieruchomości.

