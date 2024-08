KOWR rozdziela ponad 1 500 ha w pow. głubczyckim. Do dzierżawy 93 działki

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w powiecie głubczyckim. To 93 działki, większość od 12 do 20 hektarów.

Odział Terenowy KOWR w Opolu ogłosił wykaz działek rolnych przeznaczonych do dzierżawy w powiecie głubczyckim. Całkowita powierzchnia gruntów to 1555,8646 a zostały one podzielone na 93 działki.

Większość wydzielonych działek zajmuje powierzchnię od 12 do 20 hektarów, choć zdarzają się działki 9 hektarowe, a jest też nieruchomość 40 hektarowa. Na działkach nie ma budynków gospodarczych.

Wywoławcza wysokość czynszu za przykładową działkę 14 ha, z dominującą klasą gruntów IIIa to 134,42 dt pszenicy. W przypadku nieruchomości o pow. prawie 25 ha, gdzie grunty orne to: R II – 5,8787 ha, R IIIa – 13,2640 ha, R IIIb – 0,3447 ha, R IVa – 5,1999 ha, wywoławcza wysokość czynszu to już 220,65 dt pszenicy.

Przetarg na działkę o pow. 40,39 ha, z czego grunty orne: RII– 0,5300 ha, RIIIa– 18,2700 ha, RIIIb– 11,1300 ha, RIVa– 3,8600 ha, RV– 0,2700 ha, zaczyna się od 316, 23 dt pszenicy.

Obszerny dokument, w którym KOWR podaje wykaz nieruchomości, liczy 87 stron, więc nie jesteśmy w stanie zaprezentować wszystkich działek w tym tekście. Dla zainteresowanych wklejamy go w formacie pdf – KOWR Opole wykaz nieruchomości