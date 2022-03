KOWR pracuje nad systemem satelitarnego monitorowania upraw rolnych

W Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa realizowany jest projekt pod nazwą „System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych”, który odpowiada na wyzwania powodowane przez zmiany klimatu dotykające obszar Polski oraz wykorzystuje możliwości tworzone przez dynamicznie rozwijający się sektor kosmiczny na świecie.

Metody zdalnego monitorowania oraz analizy danych przestrzennych umożliwiają śledzenie przebiegu procesu wzrostu roślin i prognozowanie plonów najważniejszych roślin uprawnych.

Projekt polega na zaprojektowaniu, budowie i rozwoju platformy informatycznej wykorzystującej synergię danych satelitarnych, meteorologicznych, glebowych i statystycznych do monitorowania upraw rolnych.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa widzi potrzebę monitorowania upraw z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań ze względu na: postępujące zmiany klimatu powodujące częstsze i dłużej trwające susze na terenie Polski, bezpośrednio wpływające na produkcje rolną, dynamicznie rozwijający się sektor kosmiczny dostarczający wysokiej jakości danych przestrzennych, postępujący proces cyfryzacji społeczeństwa, chęć do sięgania po nowoczesne rozwiązania dostępne on-line, umożliwienie wzrostu konkurencyjności polskich gospodarstw dzięki wartościowej informacji dostarczanej przez system, wysokie koszty funkcjonowania aktualnego systemu szacowania strat obszarowego z wykorzystaniem fizycznych badań terenowych.

Oczekiwane korzyści z wdrożenia projektu to przede wszystkim wspomaganie decyzji rolników w czasie typowego okresu wegetacyjnego, jak i w sytuacjach nadzwyczajnych (np. susze), dostarczenie informacji o przewidywanych plonach i produkcji rolnej w całym kraju, wzmocnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju oraz zmniejszenie kosztów bezpośrednich związanych z zaangażowaniem pracowników w pracach komisji do spraw szacowania suszy rolniczej i innych szkód w rolnictwie, ujednolicenie metodyki szacowania strat i zwiększenie jej dokładności i przyspieszenie rozpatrywania wniosków.

Jak podkreśla KOWR projekt ma znaczenie strategiczne, zarówno z punktu widzenia utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego kraju jak i cyfryzacji procesu ubiegania się o odszkodowania za szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Jego odbiorcami są producenci rolni, w tym rolnicy indywidualni oraz administracja publiczna.

– Podmioty zainteresowane udziałem w przyszłym postępowaniu na zakup wysokorozdzielczych scen satelitarnych dla projektu pn. „System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych” zapraszamy do wstępnych konsultacji rynkowych. Na zgłoszenia czekamy do 18 marca 2022 roku do godz. 15.00 – informuje KOWR.