KOWR nie sprzedaje tanio: 492 tys. złotych za 5 hektarów… 

KOWR ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej o pow. 5,5 ha. Chce za nią prawie pół miliona złotych. Nie wiadomo nic o tej nieruchomości, poza tym, że pomimo iż jest to nieruchomość rolna, w skład całej działki wchodzą “tereny przemysłowe”.

Działka rolna czy przemysłowa?

KOWR ogłosił przetarg na nieruchomość rolną niezabudowaną położoną w gminie Międzyrzecz, województwo lubuskie, pochodzącej ze zlikwidowanego PPGR Międzyrzecz ‘Obra”. Powierzchnia ogólna nieruchomości to 5,5248 ha, w tym – tereny przemysłowe o powierzchni… 5,5248 ha.

OZE – i wszystko jasne…

Dlaczego 5 hektarów wart jest pół miliona złotych? Być może dalszy ciąg ogłoszenia wyjaśni tę zagadkę:

– Dla nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27.10.2020 r. dla w/w działki znajdują się w strefie rolniczej z dopuszczeniem OZE powyżej 100 kW. – informuje KOWR.

Nowy sektor rolnictwa – uprawa prądu

A jednak nieruchomość jest przeznaczona dla rolników:

– W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni, zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której jest położona nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą i spełnią warunki podane w dalszej części ogłoszenia – czytamy.

Jest jeszcze szansa, by kupić

Do przetargu wciąż można się zakwalifikować – warunkiem jest złożenie stosownych dokumentów (szczegóły w pdf załączonym na dole tekstu) nie później niż do dnia 17.09.2024r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do OT KOWR) pocztą tradycyjną, kurierem, lub osobiście w Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Międzyrzeczu, ul. Reymonta 11 w pokoju nr 8 w zamkniętych kopertach z napisem: „Imię i Nazwisko – Kwalifikacja uczestników na przetarg na sprzedaż działek nr 256/2 i 256/3 położonych w obrębie Żółwin zaplanowany na dzień 15.10.2024”.

Szczegóły oferty: KOWR_Międzyrzecz_przetarg