KOWR informuje

100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości to wielkie narodowe święto, którego obchody trwają cały 2018 rok. Polski Klub Wyścigów Konnych, przy współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, zamierza aktywnie wziąć udział w uroczystościach i pokazać, że w obszarze rolnictwa i hodowli zwierząt Polacy mają wiele powodów do dumy.

W tym celu zostały rozpoczęte prace nad organizacją Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi na Torze Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie, który odbędzie się w dniach 10-12 sierpnia 2018 roku.

Czempionatowi będą towarzyszyć liczne imprezy m.in. Narodowa Wystawa Rolnicza i Dzień Arabski na Wyścigach. Podczas Narodowego Pokazu odbywać się będzie promocja Pride of Poland, miasta Biała Podlaska oraz powiatu bialskiego. Organizatorzy zapewnią lokalnym przedsiębiorcom nieodpłatne wystawienie stoisk informacyjno-promocyjnych w trakcie trwania Czempionatu.

Tydzień później w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim odbędzie się Pride of Poland. Przy okazji aukcji zostanie zorganizowany Festyn Konia Arabskiego.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa powołał komitet organizacyjny Pride of Poland. Na jego czele stanął Maciej Grzechnik, prezes Stadniny Koni Michałów. Będzie on na bieżąco informować o przygotowaniach do aukcji.

Źródło: KOWR