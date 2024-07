KOWR chce wydzierżawić prawie 130 hektarów. Cena wywoławcza to 819 dt

W Niwnicach, gm. Lwówek Śląski, jest do wydzierżawienia od KOWR gospodarstwo z budynkami. Dzierżawa jest przeznaczona dla rolników chcących powiększyć gospodarstwo. Całkowita powierzchnia nieruchomości to prawie 130 hektarów.

Grunty orne w gospodarstwie zajmują niemal 89 ha, z czego przeważa klasa IIIb; jedynie niecałe ok. 5 ha to klasa IV. Poza tym prawie 30 ha to trwałe użytki zielone, 5,9 ha to lasy, a grunty rolne zabudowane to 3,1 ha.

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu wynosi 819 dt pszenicy, przy czym 792 dt za grunty i 27 dt za środki trwałe.

Przetarg jest ustny i ograniczony do rolników indywidualnych, którzy od co najmniej 5 lat mieszkają w gminie, i których powierzchnia gospodarstwa po wygranym przetargu nie przekroczy 300 ha.

Przetarg odbędzie się 20 sierpnia w siedzibie OT KOWR we Wrocławiu. Do dnia 30 lipca do godz. 14 trzeba złożyć stosowne dokumenty. Wadium, które trzeba wpłacić do 14 sierpnia wynosi 5 tys. zł.

Nieruchomość można oglądać do 19 sierpnia w dni robocze w godz. 9-14 po wcześniejszym uzgodnieniu.

Szczegółowe informacje: PDF