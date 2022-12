Kowalczyk: Zerowy VAT na żywność zostanie utrzymany co najmniej na pół roku

Dzisiejszym gościem Sygnałów Dnia był minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Polityk był pytany m.in. o ceny żywności oraz o to, czy europejskie fundusze dla rolników są zagrożone.

– Ja sądzę, że ceny żywności już osiągnęły poziom wyższy i nie sądzę, żeby wzrosły znacząco, lecz oczywiście trudno przewidzieć, co się wydarzy – mówił wicepremier zapytany o to, czy możemy spodziewać się dalszych podwyżek cen żywności, stwierdzając przy tym, że inflacja w przyszłym roku powinna być już znacznie mniejsza. Zapowiedział także, że zerowy VAT na żywność zostanie utrzymany na pewno co najmniej na pół roku.

Kowalczyk został zapytany także o możliwość zablokowania przez Komisję Europejską dotacji dla polskich rolników, podobnie jak w przypadku funduszy z na Krajowy Plan Odbudowy.

– Jeśli chodzi o programy dotyczące WPR, zarówno ten, który jeszcze realizujemy […] pieniądze spływają w sposób systematyczny […]. Również WPR na lata 2023-2027 jest niezagrożona […]. Wdrażamy prawodawstwo krajowe, żeby rolnicy już od 15 marca mogli składać wnioski w normalnym trybie na płatności bezpośrednie […]. Nie ma żadnych zagrożeń jeśli chodzi o środki przewidziane na rolnictwo – wyjaśniał minister.

– Krajowy Plan Odbudowy został zatwierdzony, ja tylko pragnę przypomnieć, przez Komisję Europejską w czerwcu tego roku, stąd jest realizacja i my dokonujemy naboru wniosków […]. My po realizacji tych projektów w połowie roku będziemy wnioskować o refundację, bo taka jest procedura w przypadku KPO – stwierdził Kowalczyk.