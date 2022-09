Kowalczyk: Twierdzenie, że ukraińskie zboże zalało nasze magazyny było próbą siania paniki

Dziś gościem Sygnałów Dnia w PR 1 Polskiego Radia był minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Szef resortu rolnictwa mówił dziś m.in. o zmowach cenowych przy skupie produktów od rolników oraz podkreślił rolę Holdingu Spożywczego w przeciwdziałaniu tego typu procederom.

– Zmowy cenowe przy skupie produktów od rolników występują, jednak w tym roku na szczęście nie zauważyliśmy takich zjawisk. Przypomnę, kilka lat temu np. propozycja skupowania porzeczek czarnych po 40 gr/kg czy jabłek przemysłowych po 10-12 gr/kg – takie były też sytuacje i myślę, że Grupa Spożywcza, która powstała jest w tej chwili takim dobrym antidotum na te zmowy cenowe – stwierdził minister.

Następnie wrócił do sytuacji przed żniwami, przypominając o skupie zboża przez Elewarr.

Choćby próba wzniecenia paniki na rynku skupu zbóż przed żniwami, twierdzenie, że ukraińskie zboże zalało nasze magazyny to było nic innego niż próba siania paniki, żeby rolnicy sprzedawali zboże po każdej cenie. Na szczęście to się nie udało i bardzo dobrze zadziałała Spółka Elewarr wchodząca w skład naszego holdingu spożywczego, która wystawiła cenę 1500-1550, wobec czego pozostali musieli się dostosować. […] Krajowa Grupa Spożywcza znakomitą rolę spełniła jeśli chodzi o skup zboża […] Spółka Elewarr kupowała zboża po przyzwoitych cenach dla rolników i udało się uniknąć zmowy cenowej. Jeśli będzie potrzeba na innych rynkach, to również będzie w tym brała udział – mówił dzisiaj rano minister Kowalczyk.

Polityk zapowiedział także, że Krajowa Grupa Spożywcza będzie wyposażana w kolejne zakłady przetwórcze i magazyny, aby miała jeszcze większy wpływ na rynek.

