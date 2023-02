Kowalczyk: Rozumiem rozgoryczenie rolników, którzy kupili część nawozów po droższej cenie

Podczas dzisiejszej konferencji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi minister Henryk Kowalczyk był pytany m.in. o plany dopłat do nawozów, m.in. dlatego, że z puli przeznaczonej na wsparcie dla rolników został jeszcze ok. 1 mld zł.

– Nie są projektowane tegoroczne dopłaty do nawozów. Nawóz staniał, jeśli chodzi o ceny nawozów, to one były w granicach 3000 zł/t z kawałkiem i była to cena w jakiś sposób akceptowalna przez rolników przy tych cenach produktów rolnych. Natomiast teraz, że ceny spadły, to ja rozumiem też rozgoryczenie rolników, którzy kupili część nawozów powiedzmy po cenie droższej, no ale niestety tutaj musimy jednak zachować pewną pokorę wobec tych ruchów cenowych. Żyjemy w takich czasach, że gaz kosztował jeszcze kilka miesięcy temu 300 € za megawatogodzinę, a teraz powiedzmy 50 € za megawatogodzinę, więc naprawdę te ruchy cenowe są ogromne w różnych miejscach i nie jest możliwe, żebyśmy do każdego ruchu cenowego dokonywali wypłat – wyjaśniał minister.

– Ubiegłoroczna decyzja o dopłatach do nawozu była podyktowana głównie tym, żeby rolnicy którzy sprzedali zboża na przykład w roku 2021 po cenie 700-800 zł za tonę i zostali zaskoczeni ceną nawozów nie rezygnowali ze stosowania nawozów, natomiast w roku 21/22 czy już teraz na przełomie 22/23 jesteśmy trochę już na innym poziomie cenowym, stąd ci rolnicy, którzy jeszcze nie kupili nawozów, cieszą się, że teraz staniały. Tym, którzy już kupili pełną paletę może być trochę przykro, ale zawsze najlepszym rozwiązaniem jest dywersyfikacja zakupów. Sądzę, że takich rolników jest najwięcej, którzy te koszty swoje uśredniają – dodał Kowalczyk.