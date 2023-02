Kowalczyk o sojuszu Agrounii z Porozumieniem: Łączy ich chyba tylko niskie poparcie

Dzisiaj gościem programy 24 pytania w Polskim Radiu 24 gościem Doroty Kani był minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Polityk mówił m.in. o dopłatach do zbóż, protestach rolników oraz sojuszu Agrounii z Porozumieniem.

– Wczoraj Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, które określa warunki pomocy przy skupie zbóż, natomiast to rozporządzenie musi być notyfikowane przez Komisję Europejską, bo w pozostałym przypadku będzie to niedozwolona pomoc publiczna i wtedy rolnicy byliby narażeni na ewentualny zwrot – tłumaczył minister Kowalczyk dodając, że liczy na szybkie rozpatrzenie sprawy przez Komisję. Przypomniał, że wraz z pozostałymi krajami sąsiadującymi z Ukrainą Polska złożyła wniosek o uruchomienie unijnej rezerwy kryzysowej.

Następnie minister wyjaśniał mechanizm pomocy, o czym pisaliśmy m.in. tutaj: Pomoc rolnikom poszkodowanym destabilizacją na rynku zbóż. Dziś Rada Ministrów przyjęła nowe rozporządzenie

Wicepremier odniósł się także do ostatnich protestów i do sojuszu Porozumienia z Agrounią.

– [Kołodziejczak, red.] nie wie dokładnie co mówi, dlatego że domaga się absolutnie granicy z Ukrainą, co jest decyzją całej Komisji Europejskiej […] i takiego zamknięcia granicy może dokonać tylko cała UE. Ukrainie pomagać trzeba, nawet jeżeli ponosimy tego koszty, chwilowo także rolnicy, chociaż to ceny światowe dyktują cenami zbóż, ja bym nie przypisywał takiej mitycznej roli importowi z Ukrainy, ale faktem jest, że w przygranicznych punktach są problemy […]. Musimy pamiętać, że to oni ponoszą ofiarę krwi za nas – mówił Kowalczyk.

– Sojusz Agrounii z Porozumieniem jest egzotyczny. Ja nie wiem, co ich łączy, chyba tylko niskie poparcie. Jak się takie niskie poparcie doda to jest nadzieja, że będzie większe, ale na to chyba próżna nadzieja – podsumował Kowalczyk.