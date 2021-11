Kowalczyk: niezbędne jest zdecydowane zwiększenie wysokości zasiłku chorobowego

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk spotkał się dziś z prezydium Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Dyskusja toczyła się m.in. wokół zagadnień związanych z rolniczymi emeryturami i braku konieczności pozbywania się gospodarstwa.

– Kwestia warunkowości musi być bardzo dokładnie przeanalizowania, aby nie nastąpiło zahamowanie zmiany pokoleniowej na wsi – podkreślił wicepremier.

Goście wicepremiera zwracali również uwagę na konieczność włączenia rolników do systemu opieki wytchnieniowej dla osób, które zajmują się najbliższymi, wymagającymi całodobowej opieki.

Przy tej okazji omówiono także sprawę wysokości zasiłku chorobowego dla ubezpieczonych w KRUS.

– W obecnych warunkach niezbędne jest zdecydowane zwiększenie wysokości tego zasiłku – zgodził się wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Kolejnym tematem była sprawa ubezpieczeń rolniczych. Szef resortu rolnictwa poinformował, że w jego opinii najkorzystniejszy byłby system oparty na ubezpieczeniach wzajemnych.

– Przede wszystkim musi być to system powszechny. Mamy zabezpieczone bardzo duże środki finansowe na dopłaty do ubezpieczeń oraz w rezerwie budżetowej. W sumie jest to ponad 4 mld złotych – podkreślił wicepremier.

Odnosząc się natomiast do wysokich cen, zwłaszcza nawozów szef resortu rolnictwa stwierdził, że główną przyczyną ich wzrostu był skok cen gazu.

– Podjęliśmy szybkie działania. Decyzje grupy Azoty spowodowały obniżkę cen nawozów, ale dalszy ich spadek jest niemożliwy bez spadku cen gazu – poinformował wicepremier Kowalczyk.

Gospodarz dzisiejszego spotkania zaprosił do szerokiej współpracy i do dalszych rozmów.

– Jestem otwarty na każde propozycje, aby wypracować najlepsze rozwiązania – zadeklarował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi