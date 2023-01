Kowalczyk: każda firma w Polsce ma prawo kupować w Ukrainie

Dziś gościem w programie Sygnały Dnia emitowanym na antenie radiowej Jedynki był minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Polityk był pytany przede wszystkim o rynek zbóż.

Wicepremier zapytano m.in. o jedno z haseł Agrounii – “nałożyć cła na zboża z Ukrainy”.

– Hasło może i piękne, podoba się rolnikom, ale […] to Unia Europejska albo nakłada cła, albo liberalizuje rynek. […] Takie decyzje mogą zapadać tylko na poziomie Unii Europejskiej – mówił Kowalczyk dodając, że każda firma ma prawo kupić ukraińskie zboże i nie da się nałożyć ograniczeń na handel zbożem wewnątrz Unii Europejskiej.

Minister powtórzył także po raz kolejny, że ceny zbóż to przede wszystkim kwestia sytuacji na rynku światowym.

– Nikt nie zapłaci ceny wyższej niż światowe ceny giełdowe, stąd jest to rzeczywisty problem, który w tej chwili UE będzie rozwiązywać – stwierdził dodając, że temat cen zbóż będzie przedmiotem rozmów na forum rady ministrów Unii Europejskiej.

Kowalczyk został także zapytany o to, czy może pomóc w jakiś sposób rolnikom jako minister rolnictwa:

– Pole jest bardzo ograniczone, dlatego że przepisy europejskie zabraniają dopłaty do ceny. Niestety jesteśmy we wspólnym rynku, to nie jest takie proste, że my możemy sobie ceny regulować bądź dopłacać do cen. Tego robić niestety nie wolno – wyjaśniał.

Wczoraj doszło do spotkania ministra Kowalczyka z liderem Agrounii Michałem Kołodziejczakiem. Kołodziejczak zarzucił ministrowi po spotkaniu brak konkretów i opieszałość, bowiem problem importu zbóż z Ukrainy jego zdaniem podnoszony jest już od wielu miesięcy.